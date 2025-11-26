Santa Cruz anuncia a contratação do meia Patrick Allan, ex-Náutico

Jogador de 30 anos já iniciou a pré-temporada com o grupo coral

Jogador do Náutico, Patrick Allan (Rafael Vieira)

Reforço tricolor! O Santa Cruz anunciou, nesta quarta-feira (26), a contratação do meio-campista Patrick Allan, de 30 anos, ex-jogador do Náutico. O atleta, inclusive, se apresentou junto ao restante do elenco coral e já iniciou a pré-temporada visando o ano de 2026.

Patrick Allan chega ao Santa Cruz um mês depois de conquistar o acesso à Série B com o rival alvirrubro. O meia foi um dos destaques da campanha do time na primeira fase, mas teve sua participação no quadrangular da Série C interrompida por uma contusão parcial de grau 2 no ligamento colateral do joelho, que o tirou das últimas quatro rodadas da competição.

Pelo Náutico, foram duas temporadas, somando 79 partidas, com 13 gols e 11 assistências. Neste ano, foi o líder de participações em gols do Alvirrubro em 2025 (sete gols e nove assistências). Agora, chega ao Tricolor do Arruda para reforçar o setor de criação.

Patrick Allan foi revelado pelo América-MG e soma passagens por clubes do futebol brasileiro como Ipatinga, América-RN, Água Santa-SP, Pouso Alegre-MG e Sampaio Corrêa. No exterior, vestiu as camisas do Gimhae City e Yeoju Citizen, ambos da Coreia do Sul.

Gimhae City

