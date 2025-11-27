Sonho difícil: Santa Cruz busca camisa nove, mas vê retorno de Gilberto distante

João Paulo e Gilberto, ex-jogadores do Santa Cruz (Divulgação/Seattle e Fernando Alves/ECJ)

Com a confirmação de saída de Thiago Galhardo, o Santa Cruz vai em busca de um camisa nove para a próxima temporada. Recentemente, surgira rumores de uma possível contratação do atacante Gilberto, ex-jogador da Cobra Coral, o que trouxe uma enorme expectativa para a torcida coral.

Em entrevista coletiva, Marcelo Cabo confirmou a busca por um camisa nove e afirmou que quer contar com Gilberto para a próxima temporada, porém sabe que "existe uma diferença entre o nosso desejo e a possibilidade".

"A questão do Gilberto eu vou repassar para o Pedro (Henriques). Mas falando da parte técnica dele. Gilberto é um ídolo do Santa Cruz. Se perguntar, Marcelo Cabo, você quer contar com o Gilberto? eu vou te dizer que sim, claro que quero contar com um jogador da magnitude do Gilberto, um jogador que está jogando na Série A. Mas a gente precisa entender o que é real e o que é possível, existe uma diferença entre o nosso desejo e a possibilidade. Nós estamos buscando um camisa nove, não é fácil dentro do mercado, ainda temos duas ou três peças para definir ainda, mas estamos definindo com calma", disse Marcelo Cabo.

No entanto, o CEO Pedro Henriques, para desanimo do torcedor, afirmou que apesar do interesse ser mútuo, a contratação de Gilberto é tratada como "improvável de acontecer". Pedro também continuou reforçando a procura por um atacante para reforçar o setor ofensivo da equipe tricolor.

"Já mencionei essa situação, nós temos que conversar com qualquer atleta de alto nível que tenha interesse em estar no Santa Cruz, e Gilberto é um destes casos. No entanto, é uma situação muito difícil e eu diria improvável de acontecer, temos que manter os pés no chão. Temos um nove que é o Ariel, que tem mais características de área. Temos intenção de buscar um reforço para a posição de ataque, gostaríamos muito que fosse o Gilberto e sabemos que ele tem um carinho muito grande pelo Santa Cruz. Mas hoje dentro da realidade do clube e do atleta, é altamente improvável a vinda do Gilberto", disse Pedro.

Além disso, apesar de todas as buscas pelo atacante, o CEO confirmou que não houve uma proposta formalizada. Isso devido a conversas com o jogador anteriormente, que trouxe o entendimento que não era viável realizar a formalização da proposta.

"Não foi formalizada uma proposta do Santa Cruz em papel timbrado, porque não seria viável uma proposta factível de ser aceita. Houve conversas sim com Gilberto, não foi formalizada uma proposta porque no momento entendemos que não é viável"