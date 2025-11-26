Da chegada badalada ao pedido de rescisão: Thiago Galhardo caminha para deixar o Santa Cruz

Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz (Caio Falcão/Esp DP)

Um dos nomes mais midiáticos contratados pelo Santa Cruz nos últimos anos, Thiago Galhardo encaminha sua saída do clube. O jogador, que tinha vínculo até o fim de 2026, entrou com um pedido de rescisão indireta na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), alegando atraso salarial.

Diante disso, a ação tem dois possíveis desfechos, caso o centroavante vença a ação, o débito — se comprovado — a Justiça deve reconhecer a rescisão indireta do contrato. Já se o clube for o vencedor, a tendência é que haja uma negociação para a saída de Thiago Galhardo.

A movimentação ocorre poucos dias após o atleta demonstrar otimismo com o futuro no Arruda. Em 11 de novembro, Galhardo comentou em uma publicação nas redes sociais: “Ansioso pela volta aos treinos. 2026 promete.” A frase, no entanto, contrasta com o cenário que se desenhou nas semanas seguintes.

Chegada de impacto e expectativa alta

Galhardo desembarcou no Recife durante o Campeonato Pernambucano cercado de grande expectativa. A recepção calorosa no aeroporto reforçou o peso de sua contratação, que, segundo o próprio jogador, chegou a “parar o Brasil” nas redes sociais. A direção coral tratou o atacante como peça-chave para recolocar o clube em destaque nacional.

Dentro de campo, porém, o desempenho não correspondeu ao barulho inicial. O atacante disputou 24 partidas e marcou sete gols, números abaixo da projeção feita por ele mesmo, de participação direta em um gol a cada dois jogos.

Oscilações técnicas e liderança no vestiário

Na Série D, Galhardo teve atuações irregulares e acabou sendo símbolo da frustração na reta final da temporada. No mata-mata decisivo pela busca do acesso, balançou as redes apenas uma vez, contra o Sergipe, desempenho distante do protagonismo esperado.

Se o brilho técnico faltou, o atleta assumiu um papel importante de liderança nos bastidores. Tornou-se referência no vestiário e ajudou na coesão do elenco ao longo do ano, recebendo reconhecimento dos companheiros e da comissão técnica por sua postura interna.

Caminho na Justiça e futuro incerto

A abertura do processo na CNRD marca um ponto de ruptura na relação entre jogador e clube. Se a rescisão indireta for concedida, Galhardo ficará livre no mercado antes mesmo de completar um ano no Arruda.

