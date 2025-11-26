Santa Cruz confirma três jogos-treino na preparação para a temporada 2026

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Com o início da pré-temporada, o Santa Cruz definiu a realização de três jogos-treino ao longo de dezembro, parte do planejamento para chegar em 2026 com o elenco ajustado para as competições do ano. As atividades servirão para dar ritmo ao grupo antes da sequência intensa de partidas no Estadual.

De acordo com o técnico Marcelo Cabo, os confrontos preparatórios estão previstos para os dias 13, 23 e 30 de dezembro, ainda com adversários a serem confirmados. O treinador, contudo, ressalta que as datas podem sofrer ajustes conforme a disponibilidade dos outros clubes.

“É algo ainda a confirmar, porque às vezes o adversário não pode vir dia 30, pode 29. Não dá 13, a gente faz 14. Mas, dentro do nosso planejamento, é isso. Eu tinha pedido à diretoria quatro jogos-treino. Não é amistoso, porque, como falei anteriormente, a partir do Estadual não vamos mais treinar. Vamos jogar e recuperar até o fim do campeonato. Precisamos estar muito bem preparados”, afirmou Cabo.

A preparação coral também terá um teste internacional: no dia 8 de janeiro, a Cobra Coral enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Vitória Cup, na Arena de Pernambuco.

O executivo de futebol, Harlei Menezes, reforçou a importância dos jogos-treino para restabelecer o ritmo competitivo do elenco. “Vamos fazer três jogos-treino, então automaticamente você vai trazendo novamente a competitividade aos atletas, vai trazer o ritmo de jogo. Está tudo dentro do cronograma, e as coisas vão acontecer de uma maneira bem positiva”, destacou.

Com o planejamento em andamento, o Santa Cruz busca iniciar 2026 com uma base sólida e preparada para as três competições: Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C.