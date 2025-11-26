Investidor da SAF revela que Santa Cruz atingiu 30% de mediação com credores

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz avançou significativamente no processo de recuperação financeira. Segundo o investidor da SAF, Iran Barbosa, cerca de 30% dos credores já participaram de mediações com o clube.

“Essa semana a gente bateu uma meta importante do processo de mediação, chegamos a quase 30% dos credores já com mediação realizada. Nas últimas semanas, foram feitas rodadas de mediações extremamente proveitosas”, afirmou Iran Barbosa, durante a SAF Day.

O investidor destacou a importância do processo para resolver dívidas históricas do clube: “Hoje já avançamos bastante. É bom ver que o Santa Cruz consegue chamar os seus credores e pagá-los, negociando dívidas que estavam abertas há tantos anos”, apontou.

As rodadas de mediação ocorreram nos dias 04, 11, 18 e 25 de novembro, em formato presencial e virtual, e foram autorizadas pela Justiça dentro do processo de Recuperação Judicial.

Iran Barbosa explicou os próximos passos. “Obviamente, vamos para um caso muito simples: aprovando a AGE, aprovando novamente no Conselho e tendo o acordo com os credores, poderemos ir para a Assembleia Geral de Credores. Aí sim fica muito perto da SAF estar concretizada”, detalhou.

O clube segue focado em intensificar as negociações com o objetivo de alcançar a maioria dos credores e garantir a aprovação de seu plano de Recuperação Judicial.

