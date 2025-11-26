Santa Cruz acerta empréstimo do meia João Pedro para o Brusque

João Pedro, meia do Brusque (Reprodução)

O Santa Cruz acertou o empréstimo do meia João Pedro ao Brusque para a temporada 2026. O jogador, de 27 anos, tem contrato com a Cobra Coral até 2027, mas não estava nos planos da comissão técnica.

João Pedro disputou 27 partidas pelo Santa Cruz em 2025 e marcou três gols, mas perdeu espaço com a chegada do técnico Marcelo Cabo na Série D, na qual o clube terminou como vice-campeão. Antes de defender a Cobra Coral, o meia atuou por Vila Nova, Paysandu e Retrô, com o qual conquistou a Série D em 2024.

Para o setor de meio-campo, o Tricolor do Arruda contará com Willian Júnior, remanescente do elenco, e Patrick Allan, reforço confirmado para a temporada de 2026. Com essas mudanças, o Santa Cruz pretende ajustar o elenco e priorizar jogadores que se alinhem à estratégia da comissão técnica.

