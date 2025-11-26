Náutico e Santa Cruz decidem título do Pernambucano Sub-20; onde assistir

Santa Cruz e Náutico Sub-20 (Rafael Vieira)

O campeão pernambucano Sub-20 de 2025 será conhecido nesta quarta-feira (26), às 15h, na Arena Pernambuco. Em jogo único, Náutico e Santa Cruz se enfrentam no Clássico das Emoções que definirá o novo dono da taça. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para as penalidade máxima. A partida terá transmissão gratuita, ao vivo e com imagens, pela TV FPF, no YouTube.

Invicto na competição, o Náutico chega à final embalado por uma campanha sólida. O Timbu dominou o Grupo B na primeira fase, somando 15 pontos em cinco partidas, com 13 gols marcados e apenas dois sofridos. No mata-mata, manteve o desempenho: passou pelo Petrolina nas quartas de final e eliminou o Sport na semifinal, vencendo os dois clássicos — 2 a 0 na ida e 2 a 1 na volta.

Do outro lado, o Santa Cruz tenta encerrar um jejum de 22 anos sem título da categoria. Campeão pela última vez em 2003, o Tricolor do Arruda teve início irregular, terminando a fase de grupos em terceiro lugar do Grupo C, com seis pontos. A recuperação veio nos jogos decisivos: superou o Afogados nas quartas e, na semifinal, venceu o América por 2 a 1 fora de casa após empate no Arruda. O técnico do profissional, Marcelo Cabo, estará presente na Arena Pernambuco, observando os jovens atletas.

Artilharia

A final também coloca frente a frente os dois artilheiros da competição. Luiz, do Náutico, e Breninho, do Santa Cruz, chegam empatados com cinco gols cada e disputam a artilharia do campeonato.



Ingressos

Os clubes são responsáveis pela distribuição dos ingressos para a decisão. Não haverá venda de bilhetes na Arena Pernambuco.