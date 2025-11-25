Com ausência de Thiago Galhardo, Santa Cruz inicia a pré-temporada no Arruda
Com ausência de Thiago Galhardo, Santa Cruz inicia pré-temporada no Arruda com exames e avaliações físicas
Publicado: 25/11/2025 às 11:52
Comissão técnica e diretoria do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz iniciou, na manhã desta terça-feira (25), a preparação para a temporada de 2026. A reapresentação do elenco ocorreu no estádio do Arruda e foi marcada pela realização de exames médicos e avaliações físicas. Antes do início das atividades, jogadores, comissão técnica e diretoria participaram de uma conversa interna sobre os procedimentos e o planejamento do clube.
Após o primeiro contato com o grupo, Pedro Henriques, o executivo de futebol Harlei Menezes, o diretor Allan Araujo e o técnico Marcelo Cabo concederam entrevista coletiva para detalhar o planejamento da próxima temporada.
O comandante tricolor destacou que cerca de 90% do elenco está definido e que os anúncios oficiais serão feitos somente após a aprovação dos atletas nos exames médicos.
“É uma gestão responsável. Os jogadores com pré-contrato estão passando por exames clínicos e, após isso, vamos divulgar oficialmente. Estamos com 90% do grupo fechado”, afirmou o treinador.
Harlei Menezes reforçou que “após a aprovação nos testes, o contrato será assinado imediatamente”, e projetou mais duas ou três contratações.
Entre os reforços que já possuem pré-contrato e aguardam liberação médica estão: o goleiro Gabriel Souza (ex-Bahia); o zagueiro Ianson e o lateral-esquerdo Alex Ruan (ambos ex-Brusque); o lateral-direito Pedro Costa (ex-Remo); o volante Andrey (ex-Athletic); o meia Patrick Allan (ex-Náutico); e os atacantes Vitinho (Bahia) e Robinho (ex-Botafogo-SP). A maioria desses atletas já se apresentou.
A comissão técnica e a diretoria do Santa Cruz planejam realizar três jogos-treino durante a pré-temporada. Além disso, o clube tem um amistoso internacional agendado contra o Defensa y Justicia, da Argentina, no dia 8 de janeiro, na Arena Pernambuco.
Atletas presentes na reapresentação de hoje:
Goleiros:
- Rokenedy
- Felipe Alves
- Thiago Henrique
Zagueiros:
- Eurico
- William Alves
- Matheus Vinicius
- Harley Dalison
Laterais:
- Israel
- Rodrigues
- Cabeça
- Castilho
Volantes:
- Gabriel Galhardo
- Balotelli
- Pedro Favela
Meias:
- Willian Junior
Atacantes:
- Ariel
- Renato
- Ryan
- Vinicius Hora