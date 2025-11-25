Investidor da SAF do Santa Cruz cobra critérios técnicos em contratações

Investidor da SAF do Santa Cruz, Alexandre Kubitschek (Reprodução)

Às vésperas da Assembleia Geral dos Sócios (AGE) que dará sequência ao processo de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Santa Cruz, o investidor Alexandre Kubitschek afirmou que, até a conclusão das etapas burocráticas, sua atuação no clube é limitada. Durante participação na live do “SAF Day”, o empresário explicou que a SAF não interfere diretamente no departamento de futebol.

“Contratações aconteceram, principalmente, para uma SAF bem sucedida, depende do resultado esportivo. Agora não podemos esquecer que estamos no modelo associativo. E por tanto toda autonomia de contratação é do presidente Bruno Rodrigues, que faz um excelente trabalho”, afirmou.

Kubitschek destacou que, enquanto o clube permanece sob o modelo associativo, a autonomia sobre contratações é exclusiva do presidente Bruno Rodrigues, a quem elogiou pelo trabalho realizado. Ainda assim, ele e o também investidor Iran Barbosa estiveram no Recife para uma reunião, na qual tomaram conhecimento do planejamento para a próxima temporada.

“Estivemos no Recife em uma reunião com o CEO, o diretor de futebol e até o técnico participou. Entendemos como eles estão planejando o futuro do futebol, das contratações”, disse.

Segundo o investidor, o grupo apresentou os critérios que considera essenciais para futuras contratações. Kubitschek reforçou, porém, que a participação dos investidores no planejamento do futebol segue limitada até a formalização completa da nova estrutura de gestão.

“Colocamos que tem que ter fundamentação técnica, sustentabilidade financeira, queremos ver como o atleta vai contribuir para o projeto do Santa Cruz de subir em competições. A nossa contribuição é limitada do planejamento do futebol ”, concluiu.