Representantes da SAF do Santa Cruz revelam interesse de novos investidores

Investidores da SAF do Santa Cruz confirmam interesse de novos parceiros no projeto coral

Paulo Mota

Publicado: 24/11/2025 às 21:51

Investidores da SAF do Santa Cruz/Divulgação/SCFC

Os representantes da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz confirmaram, nesta segunda-feira (24), que novos grupos têm demonstrado interesse em integrar o projeto tricolor. A revelação ocorreu durante uma transmissão ao vivo promovida pelo clube para detalhar pontos do contrato firmado com a Cobra Coral Participações.

Alexandre Kubitschek, um dos investidores responsáveis pela SAF, destacou que o avanço do processo tem atraído perfis estratégicos. “Os investidores anunciados já comprovaram a capacidade financeira para cumprir todos os aportes obrigatórios”, afirmou.

“A medida que o processo da SAF vai amadurecendo vão aparecendo investidores interessados. E no atual estágio, temos sim conversas e estamos analisando se são investidores estratégicos que fazem sentido. Às vezes, um investidor estratégico na parte de infraestrutura, na parte de desenvolvimento esportivo, comercial. Não necessariamente, só entrar com a parte financeira”, acrescentou.

Iran Barbosa, também investidor da SAF, reforçou que o projeto prevê, futuramente, a abertura para participação direta da torcida por meio de um Fundo de Investimento em Participações (FIP). “Queremos que o Santa Cruz seja um dos primeiros clubes brasileiros a dar boas-vindas ao investimento do próprio torcedor. Mesmo com equilíbrio nas contas, entendemos que o torcedor deve se sentir dono desse clube”, concluiu.

Atualmente, a SAF Coral é composta pelos investidores mineiros Marcus Bittar, Alexandre Kubitschek e Iran Barbosa, além da ESB Corp, representada por Fernando Vieira, um dos principais garantidores financeiros. O FIP — instrumento já previsto na proposta vinculante — possibilita que novos investidores possam integrar diretamente a gestão e a estratégia da SAF, com foco na valorização do clube a longo prazo.

