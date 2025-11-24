Veja adversários do Santa Cruz na Série C do Brasileiro

Após quatro anos longe da Série C, o Santa Cruz conhece seus adversários da próxima temporada

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Após o término da Série B de 2025, o Santa Cruz tem todos os seus adversários da Série C de 2026 definidos. Com o rebaixamento de Paysandu, Volta Redonda, Amazonas e Ferroviária, os 20 clubes da terceira divisão estão completos.

A Série C de 2026 promete muitas emoções. Com a volta da Cobra Coral após quatro anos longe da terceira divisão, o torcedor tricolor espera um ótimo rendimento no ano para voltar aos tempos de glória com o Santa Cruz.

Entre os 20 clubes da terceira divisão de 2026, estão representantes de diversas regiões do país, o que fará a competição ser de longos trajetos. Nesta temporada, seis representantes do Nordeste disputarão a Série C do Campeonato Brasileiro, sendo a segunda região com maior quantidade de times na competição (6), atrás apenas do Sul, que após a queda do Paysandu, chegou a sete integrantes.

Nordeste (6): Santa Cruz (PE), Botafogo-PB (PB), Confiança (SE), Itabaiana (SE), Floresta (CE) e Maranhão (MA), formando o segundo maior bloco regional da competição.

Sudeste (5): Guarani (SP), Ituano (SP), Inter de Limeira (SP), Ferroviária (SP) e Volta Redonda (RJ).

Sul (7): Brusque (SC), Figueirense (SC), Barra-SC (SC), Caxias (RS), Ypiranga-RS (RS), Paysandu (SC) e Maringá (PR), se transformando no maior bloco regional da competição.

Centro-Oeste (1): Anápolis (GO).

Norte (1): Amazonas (AM)

Tabela da Série C de 2026

1- Amazonas (Rebaixado - Série B 2025)

2- Anápolis

3- Barra (Acesso - Série D 2025)

4- Botafogo-SP

5- Brusque

6- Caxias

7- Confiança

8- Ferroviária (Rebaixado - Série B 2025)

9- Figueirense

10- Floresta

11- Guarani

12- Inter de Limeira (Acesso - Série D 2025)

13- Itabaiana

14- Ituano

15- Maranhão (Acesso - Série D 2025)

16- Maringá

17- Paysandu (Rebaixado - Série B 2025)

18- Santa Cruz (Acesso - Série D 2025)

19- Volta Redonda (Rebaixado - Série B 2025)

20- Ypiranga

A terceira divisão é formada pelos quatro times que conquistaram o acesso na Série D, os 12 que permaneceram na divisão e os quatro rebaixados da Série B.



Os times que conquistaram o acesso da Série D (2025) para à Série C (2026) foram: Santa Cruz, Barra, Inter de Limeira e Maranhão. Já os rebaixados da segunda para à terceira divisão de 2026 são: Amazonas, Paysandu, Volta Redonda e Ferroviária.

Os quatro times que subiram da Série D e os quatro times que foram rebaixados da Série B se juntam aos clubes que permaneceram na terceira divisão, são eles: Anápolis, Botafogo SP, Brusque, Caxias, Confiança, Figueirense, Floresta, Guarani, Itabaiana, Ituano, Maringá e Ypiranga.

Fórmula do campeonato

O modelo de disputa segue o mesmo das últimas temporadas. Na primeira fase, os 20 clubes se enfrentam em turno único, totalizando 19 rodadas. Os oito primeiros se classificam para à segunda fase, onde são divididos em dois quadrangulares com quatro times cada. Os dois primeiros de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2027, enquanto os líderes de cada chave disputam para ver quem levanta a taça de campeão do torneio.

A principal mudança das edições anteriores para 2026 é o número de rebaixados ser menor. Nas últimas edições, quatro times caiam para à Série D, agora serão apenas duas equipes rebaixadas.