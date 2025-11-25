Sem o grupo completo, Santa Cruz inicia pré-temporada nesta terça-feira (25)

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Após mais de 50 dias de férias, o Santa Cruz inicia, na manhã desta terça-feira (25), a preparação para a temporada de 2026. A reapresentação do elenco ocorre no estádio do Arruda, onde os jogadores passam pelos primeiros exames médicos e avaliações físicas antes do início das atividades em campo.

Embora exista expectativa da torcida por novidades, o Tricolor do Arruda não contará com o elenco completo neste primeiro momento. O clube ainda não oficializou os reforços, mas já possui pré-contratos assinados e conduz negociações que devem resultar em novas peças ao longo da pré-temporada. Além disso, os atletas que participaram da Série B receberão um período de férias estendido.

O CEO de transição Pedro Henriques, o executivo de futebol Harlei Menezes e o técnico Marcelo Cabo vão conceder entrevista coletiva à imprensa para detalhar o planejamento para o ano que está por vir.

Entre os nomes encaminhados como reforços estão o goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia; o zagueiro Ianson e o lateral-esquerdo Alex Ruan, ambos ex-Brusque; o lateral-direito Pedro Costa, vindo do Remo; o meia Patrick Allan, ex-Náutico; além dos atacantes Vitinho, do Bahia, e Robinho, ex-Botafogo-SP.

Enquanto alguns chegam, outros devem deixar o Arruda. O zagueiro Ruan, o lateral-esquerdo Nathan e os meias Matheus Melo e João Pedro estão sendo oferecidos no mercado e aguardam definição sobre novos clubes.

Elenco do Santa Cruz:

Goleiros

Rokenedy; Felipe Alves; Gabriel Souza (reforço)

Zagueiros

Matheus Vinícius; Eurico; William Alves; Ianson (reforço); Ruan; Harley Dalyson (base)

Laterais

Rodrigues; Nathan; Alex Ruan (reforço); David Cabeça (base); Pedro Costa (reforço); Israel

Volantes

Pedro Favela; Gabriel Galhardo; Wagner Balotelli; Jonatas Paulista

Meias

Willian Júnior; Patrick Allan (reforço); João Pedro; Matheus Castilho (base); Matheus Melo

Atacantes

Thiago Galhardo; Ariel Nahuelpán; Renato; Robinho (reforço); Vitinho (reforço); Ryan (base); Vinícius Hora (base)

