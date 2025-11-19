Santa Cruz é o clube nordestino mais odiado do Brasil, aponta pesquisa

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz foi o único clube nordestino a figurar entre os dez times mais odiados do país, de acordo com levantamento do Instituto Paraná Pesquisas realizado a pedido da revista Veja. O estudo ouviu 2.020 pessoas, presencialmente, em 26 estados brasileiros, entre os dias 6 e 10 de novembro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Segundo os dados divulgados, o Tricolor do Arruda aparece na 10ª posição, com 1,0% das respostas, superando outros clubes tradicionais da região, como Bahia (0,7%), Sport (0,6%) e Vitória (0,6%). Entre os dez primeiros colocados, o Santa Cruz é o único representante do Nordeste, sendo apontado como um “intruso” no grupo dominado por times de maior torcida nacional.

O topo do ranking ficou com Flamengo (13,5%) e Corinthians (11,1%), seguidos por Palmeiras, Vasco e São Paulo — clubes que também figuram entre as maiores torcidas do Brasil. De acordo com o instituto, a lógica das grandes massas torcedoras explica a presença desses times entre os mais rejeitados, já que rivalidades nacionais e regionais tendem a se intensificar.

O levantamento também apontou que 42,2% dos entrevistados afirmaram não odiar nenhum clube ou gostar de todos, enquanto 6,1% não souberam responder ou preferiram não opinar. Outros 2,6% citaram equipes não especificadas.

Ranking dos clubes mais odiados do Brasil

1 - Flamengo: 13,5%

2 - Corinthians: 11,1%

3 - Palmeiras: 7,7%

4 - Vasco: 4,4%

5 - São Paulo: 1,7%

6 - Atlético-MG: 1,5%

7 - Cruzeiro: 1,2%

8 - Grêmio: 1,2%

9 - Internacional: 1,0%

10 - Santa Cruz: 1,0%

11 - Bahia: 0,7%

12 - Sport: 0,6%

13 - Vitória: 0,6%

14 - Fluminense: 0,5%

15 - Santos: 0,5%

16 - Athletico: 0,4%

Outros times: 2,6%

