Santa Cruz é o clube nordestino mais odiado do Brasil, aponta pesquisa

Santa Cruz aparece como clube nordestino mais odiado do Brasil em pesquisa nacional
Publicado: 19/11/2025 às 11:48
São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz foi o único clube nordestino a figurar entre os dez times mais odiados do país, de acordo com levantamento do Instituto Paraná Pesquisas realizado a pedido da revista Veja. O estudo ouviu 2.020 pessoas, presencialmente, em 26 estados brasileiros, entre os dias 6 e 10 de novembro, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
O topo do ranking ficou com Flamengo (13,5%) e Corinthians (11,1%), seguidos por Palmeiras, Vasco e São Paulo — clubes que também figuram entre as maiores torcidas do Brasil. De acordo com o instituto, a lógica das grandes massas torcedoras explica a presença desses times entre os mais rejeitados, já que rivalidades nacionais e regionais tendem a se intensificar.
O levantamento também apontou que 42,2% dos entrevistados afirmaram não odiar nenhum clube ou gostar de todos, enquanto 6,1% não souberam responder ou preferiram não opinar. Outros 2,6% citaram equipes não especificadas.
Ranking dos clubes mais odiados do Brasil
1 - Flamengo: 13,5%
2 - Corinthians: 11,1%
3 - Palmeiras: 7,7%
4 - Vasco: 4,4%
5 - São Paulo: 1,7%
6 - Atlético-MG: 1,5%
7 - Cruzeiro: 1,2%
8 - Grêmio: 1,2%
9 - Internacional: 1,0%
10 - Santa Cruz: 1,0%
11 - Bahia: 0,7%
12 - Sport: 0,6%
13 - Vitória: 0,6%
14 - Fluminense: 0,5%
15 - Santos: 0,5%
16 - Athletico: 0,4%
Outros times: 2,6%