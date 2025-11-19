Santa Cruz deve anunciar novo fornecedor de material esportivo na próxima semana

Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz está perto de oficializar o novo fornecedor de material esportivo para a temporada 2026. A confirmação foi dada, em entrevista ao CastFC, pelo CEO do clube, Pedro Henriques, que, apesar do avanço nas negociações, adotou cautela ao evitar mencionar a marca escolhida. Nos bastidores, porém, a Reebok é apontada como a principal candidata, e o dirigente reconheceu que a empresa está entre as opções consideradas pela diretoria.

“Na próxima semana, o novo fornecedor deve ser oficializado. Entendemos a ansiedade do torcedor. De uma maneira cética e otimista, acredito que vai dar certo”, afirmou Henriques.

Segundo o profissional, as conversas com a marca selecionada já estão em estágio avançado, e o objetivo é que o clube estreie na Vitória Cup — marcada para o dia 8 de janeiro — com o novo material. No entanto, o dirigente admite que a transição envolve desafios logísticos e contratuais.

“Toda a transição de material esportivo exige cuidado, porque é necessário fornecer um quantitativo muito grande. Por exemplo, não seria extraordinário se, numa Copinha, os atletas utilizassem o enxoval da Volt. Isso acontece em vários clubes”, explicou. Ele acrescentou que essa possibilidade está em discussão dentro do contrato e dependeria de autorização da atual fornecedora.

Pedro Henriques também revelou que a pré-temporada deve ser realizada com materiais da VOLT, uma vez que, após o clube sinalizar a não renovação, a empresa não teria mais obrigação de abastecer o elenco. Ainda assim, um acordo foi firmado para garantir os itens necessários durante esse período. “A Volt foi parceira, e chegamos a um entendimento para usarmos o material na pré-temporada”, afirmou.

Questionado diretamente sobre a Reebok, o CEO elogiou a relevância da marca. “É uma grande fornecedora e foi uma das que nos enviou propostas. Teríamos um impacto muito positivo com ela. Mas só falo quando o contrato está assinado”, concluiu.

