De saída! Santa Cruz empresta volante Jonatas Paulista ao Uberlândia-MG
Publicado: 18/11/2025 às 13:52
Jonatas Paulista, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz anunciou o empréstimo do volante Jonatas Paulista ao Uberlândia-MG. A informação foi antecipada pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, e confirmada pelo DP Esportes.
Além de Jonatas, outros jogadores também devem deixar o clube, como o lateral-esquerdo Nathan e os meias Matheus Melo e João Pedro, que continuam sendo oferecidos no mercado à espera de novos clubes.
O Santa Cruz também tem cinco atletas com pré-contrato, ainda não oficializados: o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Ianson, o lateral-direito Pedro Costa, o lateral-esquerdo Alex Ruan e o meia Patrick Allan. A maior parte dos contratados devem aparecer no início da pré-temporada - dia 25 de novembro.