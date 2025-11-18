De saída! Santa Cruz empresta volante Jonatas Paulista ao Uberlândia-MG

Jonatas Paulista, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz anunciou o empréstimo do volante Jonatas Paulista ao Uberlândia-MG. A informação foi antecipada pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, e confirmada pelo DP Esportes.

Contratado pelo Tricolor do Arra após a eliminação do time no Campeonato Pernambucano, Jonatas Paulista chegou do Noroeste como reforço para a Série D. No entanto, o volante não conseguiu se firmar na equipe e participou de apenas 10 jogos, a maioria entrando durante as partidas.

Além de Jonatas, outros jogadores também devem deixar o clube, como o lateral-esquerdo Nathan e os meias Matheus Melo e João Pedro, que continuam sendo oferecidos no mercado à espera de novos clubes.

O Santa Cruz também tem cinco atletas com pré-contrato, ainda não oficializados: o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Ianson, o lateral-direito Pedro Costa, o lateral-esquerdo Alex Ruan e o meia Patrick Allan. A maior parte dos contratados devem aparecer no início da pré-temporada - dia 25 de novembro.

