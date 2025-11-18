'Temos interesse, mas é muito difícil': CEO do Santa Cruz detalha situação de João Paulo e Gilberto

João Paulo e Gilberto, ex-jogadores do Santa Cruz (Divulgação/Seattle e Fernando Alves/ECJ)

O sonho do torcedor tricolor de repatriar velhos ídolos novamente no Arruda até existe internamente, mas a realidade é bem menos empolgante. O CEO do Santa Cruz, Pedro Henriques, admitiu que tem interesse em repatriar os ex-tricolores João Paulo e Gilberto, mas reconheceu que as chances de acerto são pequenas devido às limitações financeiras e ao atual estágio de reestruturação do clube.

Em entrevista ao CASTFC, Pedro Henriques afirmou que ainda não conversou com João Paulo, mas pretende estabelecer um contato para entender seu momento e apresentar o cenário do Santa Cruz. O dirigente destacou o respeito pela história do meia, que disputou 106 partidas pelo clube e participou de conquistas marcantes, como o bicampeonato pernambucano (2015 e 2016), o acesso à Série A em 2015 e o inédito título da Copa do Nordeste em 2016.

“É um atleta de alto nível, e se ele tiver interesse em nos ouvir, teremos essa conversa. Mas, já antecipo, acho muito difícil. O Santa Cruz ainda passa por dificuldades financeiras. Ter atletas desse nível seria excelente, mas não é simples dentro do processo de reestruturação”, afirmou o CEO.

Sobre Gilberto, revelado pelo próprio Santa Cruz em 2011 e com quem Henriques mantém boa relação pessoal, o dirigente reiterou o interesse, mas ponderou que o momento não é favorável a uma negociação. Segundo o profissional, o atacante acompanha de perto a situação do clube e já demonstrou vontade de retornar.

“Gosto muito do Gilberto. Ele tem carinho pelo Santa Cruz e sempre busca notícias do clube. Mas, talvez, este não seja o momento. Continuamos com dificuldades e ainda não viramos SAF. Temos que ter responsabilidade e respeitar nosso teto”, explicou.

O Santa Cruz alcançou o acesso à Série C em 2025, mas, segundo seu CEO, ainda convive com limitações que impedem grandes investimentos. A diretoria mantém o discurso de cautela enquanto busca reorganizar o futebol e preparar o clube para um futuro mais sustentável.

