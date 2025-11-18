Santa Cruz deve mandar jogos do Pernambucano na Arena Pernambuco

Torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Rafael Vieira)

O Santa Cruz está próximo de oficializar a Arena Pernambuco como sua casa para o Campeonato Pernambucano de 2026. A confirmação foi dada pelo CEO coral, Pedro Henriques, em entrevista ao CastFC. Segundo o dirigente, o Arruda seguirá em obras e não terá condições de receber partidas no início da próxima temporada.

“A ideia é no Estadual jogar na Arena de Pernambuco. E, com isso, ter a possibilidade de estrutura o Arruda para ser o CT do profissional propriamente dito. E a depender da capacidade de investimento, essa utilização da Arena de Pernambuco será mais longa ou mais curta”, explicou o dirigente coral.

Obras no Arruda e negociação com o governo

De acordo com Henriques, o presidente Bruno Rodrigues conduz as conversas com o Governo do Estado para viabilizar o acordo, que já está bem encaminhado. A necessidade de manter o Arruda fechado para reformas pesou na escolha pela Arena, que oferece condições imediatas para receber partidas oficiais.

Planejamento a médio e longo prazo

O dirigente destacou que a utilização da Arena de Pernambuco pode se estender além do Estadual. Segundo ele, tudo dependerá da disponibilidade de recursos para acelerar o processo de recuperação do Arruda. “Para termos um planejamento mais aprofundado, eu diria para jogarmos o ano inteiro na Arena. A não ser que haja uma disponibilização de dinheiro significativa para todas as intervenções que o Arruda precisa”, comentou.

Fatores administrativos e impacto no clube

Para o Santa Cruz, a escolha pela Arena também envolve aspectos administrativos, como a organização do plano de sócios e o alinhamento de contratos. O clube vê a mudança como uma medida prudente para evitar improvisos ao longo da temporada. “Acho que é a escolha mais prudente, que preza pelo planejamento, não só de futebol, mas também sobre fatores como plano de sócio, sobre onde vamos jogar, outros contratos também. Uma coisa são contratos pontuais e outros de curto, médio e longo prazo”, ressaltou.

Arruda como centro de treinamentos

Enquanto o Arruda passa por requalificação, a estrutura será utilizada pelo time profissional como centro de treinamentos - como já vinha sendo ideia dos investidores da SAF Coral. A definição final sobre a permanência na Arena Pernambuco será tomada pelo presidente Bruno Rodrigues.

Arena Pernambuco "casa tricolor"

Devido à limitação de público no Arruda e visando oferecer mais conforto aos torcedores, o Santa Cruz passou a mandar seus jogos na Arena Pernambuco ainda na última rodada da fase inicial da Série D. No estádio, o time realizou seis partidas — conquistando três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Além disso, a Cobra Coral conseguiu igualar o recorde de público do local, com 45.500 torcedores presentes no duelo contra o Barra-SC, na decisão da Série D.