Uma semana para o início: Santa Cruz monta elenco e busca ajustes finais

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz se prepara para iniciar a pré-temporada no dia 25 de novembro, com o objetivo de reforçar o elenco e dar ritmo à equipe para a temporada. Faltando apenas uma semana para o pontapé inicial, a comissão técnica trabalha na definição dos planos de treinos e na integração de reforços e jovens da base.

O elenco tricolor conta atualmente com 27 jogadores, sendo 17 remanescentes, enquanto o restante é composto por reforços e atletas da base. A mescla de experiência e juventude promete trazer equilíbrio e competitividade ao time. Entre os mais experientes estão o goleiro Felipe Alves (37), o zagueiro William Alves (38) e os atacantes Ariel Nahuelpán (38) e Thiago Galhardo (36).

Além disso, o comandante tricolor irá integrar cinco jogadores das categorias de base: o zagueiro Harley Dalyson, o lateral-esquerdo David Cabeça, o meia Matheus Castilho e os atacantes Ryan e Vinícius Hora.

O Santa Cruz também tem cinco atletas com pré-contrato, ainda não oficializados: o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Ianson, o lateral-direito Pedro Costa, o lateral-esquerdo Alex Ruan e o meia Patrick Allan. A maior parte dos contratados devem aparecer no início da pré-temporada.

De olho no mercado

Apesar da montagem do “esqueleto” do elenco, o Santa Cruz segue ativo no mercado, em busca de novas peças para reforçar o time e ajustar o grupo de acordo com as necessidades da comissão técnica. O clube não descarta saídas de alguns jogadores, mantendo a porta aberta tanto para chegadas quanto para negociações.

A pré-temporada, que começa oficialmente em uma semana, será fundamental para que o Santa Cruz encontre entrosamento, ritmo físico e técnico, preparando o time para uma temporada que promete desafios e objetivos ambiciosos.

Reforma no gramado

Enquanto isso, o Arruda passa por processo de recuperação do gramado, que vinha sofrendo com o uso intenso em jogos amadores, futebol americano e partidas da base. Inicialmente, o estádio foi interditado, mas a expectativa é que possa ser utilizado durante a pré-temporada.