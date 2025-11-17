Queda brusca: Santa Cruz terá sua pior colocação da história no ranking da CBF

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

Mesmo após uma temporada de sucesso esportivo, com acesso à Série C e vice-campeonato da Série D, o Santa Cruz enfrentará um revés histórico fora de campo: o Tricolor do Arruda deve registrar sua pior posição no Ranking Nacional de Clubes da CBF, divulgado anualmente, em atualização prevista para dezembro.

De acordo com levantamento do site Ranking CBF, o Tricolor do Arruda deve cair seis posições, passando de 80º para 86º lugar, tendo sua pior posição na história do clube.

Desde a criação do Ranking, em 2013, o clube apresentou uma trajetória oscilante, atingindo sua melhor colocação em 2018, quando ficou em 25º lugar.

A principal explicação para a queda é a ausência de calendário nacional em 2024, quando o clube não disputou competições que rendem pontos na classificação da CBF. Com isso, equipes que o Santa Cruz eliminou na Série D, como Maranhão (85º) e Sergipe (82º), além de clubes de menor expressão, como Trem-AP (81º), Humaitá-AC (80º) e Pouso Velho-RO (75º), aparecem à sua frente.

Critérios do Ranking da CBF

O ranking da CBF é definido a partir do desempenho dos times nas competições nacionais (Brasileirão e Copa do Brasil) nos últimos cinco anos, atribuindo pesos distintos a cada temporada. A pontuação do ano mais recente recebe maior importância (multiplicada por cinco), enquanto a do ano mais antigo tem peso igual a um.