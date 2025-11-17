diariodepernambuco.com.br
Pernambucano Sub-20: Santa Cruz chega à final e tenta encerrar jejum de 22 anos

Santa Cruz enfrenta Náutico na final do Pernambucano Sub-20 de 2025

Paulo Mota

Publicado: 17/11/2025 às 09:06

Santa Cruz Sub-20/Evelyn Victoria/SCFC

Santa Cruz Sub-20 (Evelyn Victoria/SCFC)

Segundo maior vencedor do Estado na categoria, o Santa Cruz está de volta à final do Campeonato Pernambucano Sub-20 e terá a oportunidade de encerrar um jejum que já dura mais de duas décadas. A última conquista tricolor na competição foi em 2003, quando levantou o troféu pela 28ª vez.

A Cobra Coral garantiu vaga na decisão de 2025 e enfrentará o Náutico em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, o campeão será definido nos pênaltis. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) ainda anunciará o local e o horário da partida.

O retorno do Santa Cruz à final ocorre depois da campanha de 2023, quando o clube também chegou à decisão, mas acabou derrotado pelo Retrô nas cobranças de pênalti.

Tradição em disputa
O confronto reúne dois dos principais vencedores da categoria. O Sport lidera o ranking histórico com 34 títulos, seguido pelo Santa Cruz, com 28, e pelo Náutico, que soma 19 conquistas.

A vitória na final recolocaria o Santa Cruz no topo da categoria após 22 anos e diminuiria a distância para o rival rubro-negro, maior campeão do estadual sub-20.

 

