'Volta para casa': torcida do Santa Cruz reage à despedida de João Paulo do Seattle Sounders

João Paulo, volante do Seattle Sounders (Reprodução)

O volante João Paulo anunciou oficialmente sua saída do Seattle Sounders, dos Estados Unidos, após cinco temporadas. A decisão gerou grande repercussão nas redes sociais, especialmente entre os torcedores do Santa Cruz, que imediatamente passaram a pedir o retorno do atleta ao Arruda.

Náutico e Santa Cruz decidem a final do Campeonato Pernambucano Sub-20

Santa Cruz renova contrato com executivo de futebol Harlei Menezes Veja também:

João Paulo chegou ao Seattle em 2020 e, ao longo de cinco anos, participou da construção de um dos períodos mais relevantes da história recente do clube. Apesar de ter atuado em 15 partidas, o brasileiro se destacou como líder técnico e ajudou o Sounders a conquistar a Liga dos Campeões da CONCACAF em 2022, título inédito para a equipe.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o jogador escreveu uma mensagem de agradecimento.

“Após 6 anos incríveis, chegou a hora de seguir em frente. Estou muito orgulhoso do que conquistamos ao longo desses anos. Agradeço à organização, aos companheiros, à comissão técnica e aos torcedores. Minha família foi essencial, e meu filho me disse esta semana que sou o melhor porque nunca desisto — isso significa tudo para mim. Levarei muitas lembranças e espero ter deixado algo especial. Com amor, JP6”, escreveu.

Torcida do Santa Cruz se mobiliza nas redes

A publicação não demorou a repercutir entre os torcedores do Santa Cruz, clube pelo qual João Paulo é considerado ídolo. Comentários pedindo sua volta tomaram conta do perfil do jogador. “Volta pra tua casa, João Paulo. Estamos te esperando de braços abertos”; “Volta pra casa, JP, estamos te esperando”; “Volta para casa, meu 10” e “Que saudade do meu ex”.

Ídolo no Arruda

Revelado pelo Internacional, João Paulo vestiu a camisa tricolor em 106 jogos e participou de um período marcante, com os títulos do Campeonato Pernambucano de 2015 e 2016, o acesso à Série A em 2015 e a conquista inédita da Copa do Nordeste em 2016.

A relação de identificação com a torcida e o impacto que teve em campo explicam a mobilização imediata pela possibilidade de um retorno, embora o jogador ainda não tenha revelado qual será o seu próximo destino.