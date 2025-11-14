Santa Cruz renova contrato com executivo de futebol Harlei Menezes
Dupla mantida: Pedro Henriques e Harlei Menezes seguem no Santa Cruz
Publicado: 14/11/2025 às 09:40
Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz acertou a renovação do contrato do executivo de futebol Harlei Menezes, mantendo a base de comando do futebol do clube que trabalhou nesta temporada. A informação, inicialmente divulgada pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, foi confirmada pelo DP Esportes.
A renovação ocorre após o anúncio da permanência de Pedro Henriques como CEO até o fim de 2026. Juntos, ambos trabalham no planejamento da próxima temporada -negociando chegadas e saídas.