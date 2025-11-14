Santa Cruz renova contrato com executivo de futebol Harlei Menezes

Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz acertou a renovação do contrato do executivo de futebol Harlei Menezes, mantendo a base de comando do futebol do clube que trabalhou nesta temporada. A informação, inicialmente divulgada pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, foi confirmada pelo DP Esportes.

Harlei Menezes chegou ao Arruda no fim de 2024 com a missão de formar um elenco competitivo e conduzir o clube de volta ao cenário nacional. O dirigente é considerado pela gestão coral como peça importante na conquista do acesso, desempenho que garantiu a aprovação da gestão da SAF Coral para a extensão do seu vínculo.

A renovação ocorre após o anúncio da permanência de Pedro Henriques como CEO até o fim de 2026. Juntos, ambos trabalham no planejamento da próxima temporada -negociando chegadas e saídas.

