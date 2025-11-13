Santa Cruz renova contrato de CEO Pedro Henriques até o final de 2026
Publicado: 13/11/2025 às 13:52
Pedro Henriques, CEO do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (13) a renovação do contrato de Pedro Henriques como CEO, mantendo o executivo no cargo até o final de 2026. Chegado ao clube em maio, o profissional teve papel fundamental na transição do clube para o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e na reorganização administrativa e esportiva ao longo de 2025.
Outro nome que deve permanecer no futebol coral é o executivo Harlei Menezes. As negociações ainda não foram concluídas, mas a oficialização é considerada questão de tempo. Tanto Henriques quanto Harlei já estão envolvidos no planejamento da próxima temporada, reforçando a continuidade do projeto de profissionalização do clube.