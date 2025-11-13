Santa Cruz renova contrato de CEO Pedro Henriques até o final de 2026

Pedro Henriques, CEO do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (13) a renovação do contrato de Pedro Henriques como CEO, mantendo o executivo no cargo até o final de 2026. Chegado ao clube em maio, o profissional teve papel fundamental na transição do clube para o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e na reorganização administrativa e esportiva ao longo de 2025.

Advogado de formação e com passagem marcante como vice-presidente do Bahia, Henriques iniciou suas atividades no Santa Cruz como consultor, mas logo assumiu funções multifuncionais, participando diretamente da reestruturação do clube e, na reta final da Série D, aproximando-se também do elenco.

Outro nome que deve permanecer no futebol coral é o executivo Harlei Menezes. As negociações ainda não foram concluídas, mas a oficialização é considerada questão de tempo. Tanto Henriques quanto Harlei já estão envolvidos no planejamento da próxima temporada, reforçando a continuidade do projeto de profissionalização do clube.

