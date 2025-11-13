Ex-diretor do Santa Cruz, Diego Hydalgo é o novo CEO do Baré-RR

Diego Hydalgo assume como CEO do Baré e recebe apoio de ex-companheiros do Santa Cruz

Diego Hydalgo, ex-diretor de futebol do Santa Cruz (Reprodução)

De casa nova! O ex-diretor de futebol do Santa Cruz, Diego Hydalgo, foi anunciado, nesta última quarta-feira (12),como o novo CEO do Baré Esporte Clube, tradicional equipe de Roraima.

Em post nas redes sociais, Hydalgo recebeu mensagens de apoio de pessoas ligadas ao Santa Cruz. O CEO de transição, Pedro Henriques, desejou “toda sorte e sucesso”, enquanto o vice-presidente do clube, Marcos Benevides, afirmou que não tinha dúvidas de que o Baré estaria “contando com um grande profissional”. O volante Lucas Bessa também deixou sua mensagem: “Sucesso, craque! Deus te abençoe”.

O Baré Esporte Clube é o maior vencedor do Campeonato Roraimense, com 27 títulos, dez a mais que o seu maior rival, o Atlético Roraima. Apesar do histórico, o clube não conquista um campeonato desde 2010.

Diego Hydalgo se despediu do Santa Cruz no início de outubro, em meio à transição do clube para SAF. Durante os últimos dois anos, atuou como diretor estatutário, participando diretamente do dia a dia do elenco, acompanhando treinamentos, viagens e decisões estratégicas do futebol profissional.