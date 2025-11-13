Título de 1967 do Santa Cruz entra em fase de comprovação técnica na CBF

Jornal do Diario de Pernambuco registro do título do Santa Cruz de 1967 (Acervo)

O Santa Cruz iniciou oficialmente o processo para que o título do Hexagonal Norte-Nordeste de 1967 seja reconhecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como um campeonato brasileiro. A iniciativa, apoiada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), se baseia em um extenso dossiê elaborado com documentos históricos, súmulas e reportagens do Diario de Pernambuco da época.

Segundo o presidente da FPF, Evandro Carvalho, o Santa Cruz montou um material detalhado que busca comprovar o caráter nacional da competição, que reuniu campeões e vice-campeões estaduais das regiões Norte e Nordeste.

“De fato, o Santa Cruz seguiu o movimento iniciado pelo Central aqui em Pernambuco. E junto com o enorme auxílio do Diario de Pernambuco, conseguimos ter acesso a todo o acervo do jornal. Pernambuco inovou, porque além das súmulas, incluímos também todo o material publicitário e jornalístico da época. Isso deu um dossiê robusto”, explicou Evandro Carvalho, em entrevista ao programa Momento Esportivo, da Rádio Clube.

O dirigente detalhou que o processo já foi protocolado na CBF e que agora entra em fase de análise técnica e comprovação documental, antes de ser submetido à votação dos clubes envolvidos na época.

“O Santa Cruz me procurou, fizemos todo o trabalho, reunimos o acervo e demos entrada na CBF. O processo segue para comprovação técnica na CBF e depois vai para apreciação dos clubes que também votam. Acredito que, entre dois e seis meses, teremos uma resposta. Nossa expectativa é regularizar o projeto e buscar o reconhecimento que seria o título brasileiro”, afirmou.

Evandro Carvalho destacou ainda a força das evidências apresentadas e demonstrou otimismo em relação à decisão final. “A documentação que vi do Diario de Pernambuco tinha matérias jornalísticas muito interessantes. Temos todas as súmulas. Acredito que vamos sensibilizar os outros clubes que participaram da competição e concluir o processo com uma decisão favorável ao Santa Cruz. Essa é a nossa intenção”, completou.

O presidente da FPF, Evandro Carvalho, afirmou que o processo de reconhecimento do título segue firme e que há expectativa de uma decisão em breve. “Eu acredito que entre seis meses, ou até menos, dois meses. Eu acredito que vamos regularizar o projeto no Rio de Janeiro e atender qualquer movimentação extra de documentos. E por fim, buscar o reconhecimento que seria mais um título brasileiro”, disse o dirigente, ressaltando o otimismo quanto à análise da CBF e à oficialização da conquista histórica da Cobra Coral.

O Hexagonal Norte-Nordeste de 1967 foi uma competição organizada pela antiga Confederação Brasileira de Desportos (CBD) e reuniu times como Santa Cruz, Sport, América, Ceará, Paysandu e Remo. O Tricolor do Arruda sagrou-se campeão e, agora, tenta que o torneio seja equiparado a uma edição do Campeonato Brasileiro — assim como ocorreu com outros clubes cujos títulos foram reconhecidos pela CBF.