Santa Cruz inicia recuperação e gramado do Arruda ficará interditado até o início de 2026

Recuperação do gramado do Arruda, casa do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

O Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, está passando por um processo completo de recuperação do gramado e ficará interditado até o início da temporada de 2026. O Santa Cruz anunciou que a medida é necessária após um ano de uso intenso, que resultou em desgaste visível do campo.

Segundo o clube, estão sendo aplicados herbicidas seletivos para o combate de plantas invasoras, seguidos por corte vertical, aeração e nivelamento com areia. Na sequência, o gramado passará por irrigação, adubação e podas regulares, etapas que compõem o manejo de rotina.

O trabalho é coordenado pelo engenheiro florestal Gustavo Lima, com o apoio de Karmino Colombini, Wemerson, Ruan, Edmilson e Jefferson. O objetivo é devolver um campo com melhor drenagem, tração e quique da bola, garantindo melhores condições de jogo para o retorno do elenco profissional.

Nos últimos meses, após o término da Série D, o Arruda vinha sendo utilizado em partidas das categorias de base, jogos de futebol americano e peladas, o que acelerou o desgaste do gramado — especialmente no centro do campo, onde surgiram manchas.

A última partida oficial do Santa Cruz no Arruda ocorreu em julho, diante do Santa Cruz de Natal, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Nos compromissos seguintes, incluindo a reta final da fase de grupos e os mata-matas, o Tricolor mandou seus jogos na Arena de Pernambuco, buscando maior capacidade de público.