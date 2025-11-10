Santa Cruz mira reforços para o ataque após primeira leva de contratações

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

Após garantir reforços para o setor defensivo e o meio-campo, o Santa Cruz volta os olhos para o setor de ataque. A diretoria coral busca entre dois a três jogadores para fortalecer o setor ofensivo antes do início da pré-temporada.

Atualmente, o Tricolor do Arruda conta com Renato, Ariel Nahuelpán e Thiago Galhardo no ataque, além de Ryan e Vini Hora, revelações da base. Por outro lado, o clube não permaneceu com Pedro Henrique, Geovany Soares, Adailson e Thiaguinho, que foi emprestado ao ABC, abrindo espaço para novas contratações.

Até o momento, a primeira leva de reforços trouxe cinco contratações: Gabriel Souza (goleiro), Pedro Costa (lateral-direito), Alex Ruan (lateral-esquerdo), Ianson (zagueiro) e Patrick Allan (meia).

A diretoria trabalha para que o elenco esteja completo no começo pré-temporada, marcada para começar em 25 de novembro, no estádio do Arruda. O período de preparação contará com amistosos, incluindo um confronto já confirmado diante do Defensa y Justicia, no dia 8 de janeiro, na Arena Pernambuco, pela Vitória Cup.



