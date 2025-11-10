FPF altera início do Pernambucano após solicitação do Santa Cruz; entenda

Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira)

O Santa Cruz deve ter a sua estreia no Campeonato Pernambucano 2026 adiada devido à participação na Vitória Cup, torneio amistoso que será disputado na Arena Pernambuco. O Tricolor do Arruda tem compromisso marcado para o dia 8 de janeiro, quando enfrentará o Defensa y Justicia, da Argentina. Por conta desse amistoso, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) deve alterar a data de início do Estadual, que inicialmente estava prevista para o dia 7 de janeiro.

Em entrevista ao Cast Coral, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, confirmou que a mudança foi acordada com os clubes participantes e contou com a chancela da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). “Ficou decidido um adiamento do Estadual que iria começar no dia 07. Realocamos o início do campeonato, junto com a CBF, para o dia 11, de modo que o Santa Cruz não tenha jogo no dia 08”, afirmou o dirigente.

Com o ajuste, o Campeonato Pernambucano passará a ter início no dia 11 de janeiro, segundo o calendário oficial da CBF. O Conselho Técnico da competição, reunião que define o formato e a tabela de jogos, ainda não tem data marcada. A FPF havia estudado antecipar o início do torneio para evitar partidas durante o período de Carnaval, quando tradicionalmente há dificuldades logísticas e de segurança nos estádios.

Vitória Cup

A participação na Vitória Cup faz parte da preparação do Santa Cruz para a temporada 2026. O Tricolor do Arruda disputará dois amistosos pela competição: o primeiro, em janeiro, durante a pré-temporada, e o segundo durante a paralisação para a Copa do Mundo de 2026. Ambos os jogos serão realizados na Arena de Pernambuco. A expectativa é que o segundo confronto seja contra uma equipe espanhola, ainda a ser definida.