Santa Cruz celebra virtual rebaixamento do rival Sport: 'Vou festejar o teu sofrer'
Rivalidade em alta: Santa Cruz ironiza queda do Sport na Série A
Publicado: 08/11/2025 às 18:57
Provocação do Santa Cruz nas redes sociais (Reprodução)
Após a derrota por 4 a 2 para o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport está cada vez mais próximo do rebaixamento, e o rival Santa Cruz não perdeu a oportunidade de provocar.
O rebaixamento do Sport ainda não foi confirmado de forma matemática, mas pode se concretizar já nesta rodada, caso Vitória ou Santos vençam seus respectivos jogos — contra Botafogo, no Barradão, e Flamengo, no Maracanã. Afundado na lanterna da Série A, o Leão da Ilha enfrenta agora não apenas a pressão da competição, mas também a provocação de seu histórico rival.
???????? pic.twitter.com/pvgpw26HUN— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 8, 2025