Santa Cruz celebra virtual rebaixamento do rival Sport: 'Vou festejar o teu sofrer'

Provocação do Santa Cruz nas redes sociais (Reprodução)

Após a derrota por 4 a 2 para o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport está cada vez mais próximo do rebaixamento, e o rival Santa Cruz não perdeu a oportunidade de provocar.

Nas redes sociais, o Tricolor publicou um vídeo com tom bem-humorado, no qual aparece um celular tocando a música “Vou festejar”, de Beth Carvalho. Parte da letra utilizada dizia: “Vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Você pagou com traição, a quem sempre te deu a mão”. Em seguida, o vídeo cortou para uma cena do desenho Pica-Pau, com o personagem gritando: “Madeira”, em alusão a queda rubro-negra.

O rebaixamento do Sport ainda não foi confirmado de forma matemática, mas pode se concretizar já nesta rodada, caso Vitória ou Santos vençam seus respectivos jogos — contra Botafogo, no Barradão, e Flamengo, no Maracanã. Afundado na lanterna da Série A, o Leão da Ilha enfrenta agora não apenas a pressão da competição, mas também a provocação de seu histórico rival.

