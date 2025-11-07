Com material do Diario de Pernambuco, Santa Cruz poderá ser reconhecido campeão brasileiro de 1967

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. (Rafael Vieira)

Com material obtido a partir de relatos do Diario de Pernambuco da época, o Santa Cruz busca ser reconhecido como campeão brasileiro de 1967. A reivindicação em questão envolve o título do Hexagonal Norte-Nordeste conquistado pela Cobra Coral, que tenta o reconhecimento do caráter nacional da competição.

O clube tricolor busca uma equiparação da Taça Roberto Gomes Pedrosa conquistada pelo Palmeiras na mesma época, que foi posteriormente considerada como título brasileiro. Segundo o pedido do Santa Cruz, os dois clubes eram considerados campeões do Sul e do Norte do país com base nos relatos do período.

Confira trecho do dossiê realizado pelo Santa Cruz para reivindicar conquista:

Após análise historiográfica documental, por meio de fonte escrita,

constata-se a importância do Torneio Hexagonal Norte Nordeste de 1967 ,

onde, segundo o periódico Diário de Pernambuco, cogitou-se à época

um confronto entre o Palmeiras, vencedor da Taça Roberto Gomes Pedrosa

(Robertão), competição esta, que foi reconhecida em 2010 pela CBF,

como sendo o Campeonato Brasileiro e o Santa Cruz, vencedor do

Torneio Norte Nordeste, sendo respectivamente, equipes consideradas

como campeãs do Sul e do Norte.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) já deu entrada na CBF para o reconhecimento da conquista nacional. Em entrevista ao Cast Coral, o presidente Evandro Carvalho afirmou que realizará um evento para confirmar o título de campeão brasileiro ao Tricolor do Arruda.

“Será mais um título nacional para o Santa Cruz. O torneio Hexagonal Norte-Nordeste de 1967, que o Santa Cruz se sagrou campeão. Do mesmo modo que fizemos para o Central e fizemos para o Sport, em conjunto com o Ceará, fizemos agora para o Santa Cruz. Estou só esperando os cumprimentos das formalidades para realizar um evento e entregar a certificação de campeão brasileiro. A federação também vai confeccionar um troféu para Central, Sport e Santa Cruz, de modo que eles tenham a materialização desse direito e dessa conquista que eles tiveram”, disse Evandro Carvalho.

Fórmula de disputa

O torneio Hexagonal Norte-Nordeste foi disputado por seis equipes, na forma de pontos corridos e jogos em turno e returno, totalizando 10 partidas. Além do Santa Cruz, também disputaram o campeonato Sport, América-CE, Ceará, Remo e Paysandu.

A Cobra Coral foi campeã ao terminar na 1ª posição, com 14 pontos conquistados. A campanha geral foi de seis vitórias, dois empates e duas derrotas.