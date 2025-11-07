Galhardo aproveita férias com viagens e festas antes da pré-temporada no Santa Cruz
Thiago Galhardo, do Santa Cruz, aproveita férias com viagens e festas antes da reapresentação
Publicado: 07/11/2025 às 10:23
Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz (Reprodução)
Entre festas, viagens e encontros familiares, o atacante Thiago Galhardo mostra que as férias estão sendo bem aproveitadas. O jogador do Santa Cruz tem usado as redes sociais para compartilhar momentos de descontração antes de retornar aos treinos no Arruda.
Na sequência, o Camisa Nove passou alguns dias em São João del Rei (MG), sua cidade natal, onde participou de confraternizações com familiares e amigos. Durante o período, publicou registros comemorando o aniversário da mãe.
O jogador também organizou um evento próprio, a “TG Fest”, que durou três dias e contou com festas temáticas, incluindo uma festa à fantasia, celebração de Halloween e o “TG Folia”, com abadás personalizados nas cores do Santa Cruz.
Após o evento, Thiago Galhardo viajou para os Estados Unidos, onde visitou lugares como Las Vegas, San Diego e Havaí, compartilhando nas redes vídeos curtindo festas e baladas. Mais recentemente, o atleta publicou registros em Trancoso (BA), onde aparece cantando e dançando em momentos de descontração.
A reapresentação do elenco do Santa Cruz está marcada para o dia 25 de novembro, no Estádio do Arruda. A expectativa é de que Thiago Galhardo e o restante do grupo estejam presentes no início da pré-temporada.
