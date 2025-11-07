Galhardo aproveita férias com viagens e festas antes da pré-temporada no Santa Cruz

Thiago Galhardo, do Santa Cruz, aproveita férias com viagens e festas antes da reapresentação

Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz (Reprodução)

Entre festas, viagens e encontros familiares, o atacante Thiago Galhardo mostra que as férias estão sendo bem aproveitadas. O jogador do Santa Cruz tem usado as redes sociais para compartilhar momentos de descontração antes de retornar aos treinos no Arruda.

Liberado do restante do grupo antes da final da Série D, por conta de suspensão automática, Galhardo iniciou as férias ainda durante a competição. O atacante viajou para o Rio de Janeiro, mas esteve presente em Balneário Camboriú para acompanhar a decisão que deu ao Santa Cruz o vice-campeonato.

Na sequência, o Camisa Nove passou alguns dias em São João del Rei (MG), sua cidade natal, onde participou de confraternizações com familiares e amigos. Durante o período, publicou registros comemorando o aniversário da mãe.

O jogador também organizou um evento próprio, a “TG Fest”, que durou três dias e contou com festas temáticas, incluindo uma festa à fantasia, celebração de Halloween e o “TG Folia”, com abadás personalizados nas cores do Santa Cruz.

Após o evento, Thiago Galhardo viajou para os Estados Unidos, onde visitou lugares como Las Vegas, San Diego e Havaí, compartilhando nas redes vídeos curtindo festas e baladas. Mais recentemente, o atleta publicou registros em Trancoso (BA), onde aparece cantando e dançando em momentos de descontração.

A reapresentação do elenco do Santa Cruz está marcada para o dia 25 de novembro, no Estádio do Arruda. A expectativa é de que Thiago Galhardo e o restante do grupo estejam presentes no início da pré-temporada.