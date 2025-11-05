Presidente do Santa Cruz acompanha PSG x Bayern e torcida brinca: 'Foi em busca de reforços'
Presidente do Santa Cruz em Paris: PSG x Bayern e a brincadeira da torcida
Publicado: 05/11/2025 às 14:03
Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues (Reprodução)
O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, marcou presença no Parc des Princes, em Paris, para assistir ao duelo entre PSG e Bayern de Munique pela Champions League. Vestindo a camisa e carregando a bandeira do clube, Rodrigues compartilhou fotos nas redes sociais mostrando o orgulho de representar o time pernambucano no exterior.
Nas redes sociais, torcedores brincaram com a presença de Rodrigues na Europa, sugerindo que ele estivesse “em busca de reforços” e citando até nomes como Vitinha e Ousmane Dembélé. Comentários como “Vitinha pra reserva de Willian Jr. já é realidade” e “Traz Dembele, presida” viralizaram entre os corais, destacando o bom humor da torcida.