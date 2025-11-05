Presidente do Santa Cruz acompanha PSG x Bayern e torcida brinca: 'Foi em busca de reforços'

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues (Reprodução)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, marcou presença no Parc des Princes, em Paris, para assistir ao duelo entre PSG e Bayern de Munique pela Champions League. Vestindo a camisa e carregando a bandeira do clube, Rodrigues compartilhou fotos nas redes sociais mostrando o orgulho de representar o time pernambucano no exterior.

“Ontem tive a feliz oportunidade de assistir à partida entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, pela Champions League, o maior campeonato de futebol do continente europeu. E, como não podia ser diferente, eu levei comigo o manto e a bandeira do meu time do coração. Levo essas três cores comigo onde quer que eu vá”, escreveu o presidente coral em sua conta oficial.

Nas redes sociais, torcedores brincaram com a presença de Rodrigues na Europa, sugerindo que ele estivesse “em busca de reforços” e citando até nomes como Vitinha e Ousmane Dembélé. Comentários como “Vitinha pra reserva de Willian Jr. já é realidade” e “Traz Dembele, presida” viralizaram entre os corais, destacando o bom humor da torcida.

