Santa Cruz desenha esboço do elenco para 2026, mas mercado segue movimentado

Elenco do Santa Cruz para 2026 ganha forma; clube ainda negocia saídas e chegadas
Publicado: 06/11/2025 às 09:22
São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Time do Santa Cruz. (Rafael Vieira)
O Santa Cruz já tem o esboço do elenco delineado para a temporada 2026. Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, o Tricolor do Arruda trabalha na formação do grupo que disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. A pré-temporada está marcada para começar no dia 25 de novembro.
Por outro lado, o Santa também deve ter saídas. O lateral Nathan, o volante Jonatas Paulista e o meia João Pedro estão na lista de jogadores que podem ser negociados por empréstimo. A ideia da comissão técnica é manter um elenco enxuto, com cerca de 28 atletas para o primeiro trimestre da temporada, priorizando o equilíbrio entre experiência e juventude.
Amistoso na pré-temporada
O Santa Cruz deve enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina, em amistoso internacional marcado para o dia 8 de janeiro, na Arena Pernambuco, válido pela Vitória Cup.
Elenco do Santa Cruz para 2026:
Goleiros:
Felipe Alves, Rokenedy e Gabriel Souza (reforço)
Zagueiros:
Eurico, William Alves, Matheus Vinicius, Iasson (reforço) e Harley Dalyson (base)
Laterais-esquerdos:
Rodrigues, Nathan, Alex Ruan (reforço) e David Cabeça (base)
Laterais-direitos:
Israel e Pedro Costa (reforço)
Volantes:
Wagner Balotelli, Pedro Favela, Gabriel Galhardo e Jonatas Paulista
Meias:
Willian Júnior, João Pedro, Patrick Allan (reforço) e Matheus Castilho (base)
Atacantes:
Thiago Galhardo, Ariel Nahuelpán, Renato, Ryan (base) e Vinicius Hora (base)