Santa Cruz realiza 70 mediações com credores no primeiro dia de negociações
Santa Cruz inicia negociações para antecipar pagamentos a credores
Publicado: 05/11/2025 às 12:47
Estádio do Arruda (Rafael Vieira)
O Santa Cruz iniciou na última terça-feira (4) as rodadas de mediação com credores, dentro do processo de Recuperação Judicial autorizado pela Justiça. No primeiro dia de atendimentos, o clube recebeu 70 credores, número que a diretoria espera ver crescer nas próximas semanas. O Tricolor do Arruda espera que as negociações iniciais sirvam como passo estratégico para acelerar a quitação de dívidas e fortalecer sua recuperação financeira.
As mediações ocorrerão na sede do clube, em formato presencial e virtual, nos dias 11, 18 e 25 de novembro, das 9h às 12h e das 13h às 17h. O Santa Cruz também se mantém aberto a encontros individuais e outros formatos de negociação, oferecendo flexibilidade aos credores.
Para viabilizar os primeiros acordos, o Tribunal de Justiça de Pernambuco autorizou a liberação de R$ 7,7 milhões via DIP Finance, recurso fornecido pelos investidores da Cobra Coral Participações S.A. para antecipar pagamentos homologados.
Maiores credores da Recuperação Judicial
O maior valor a ser pago, segundo os documentos apresentados, pertence ao ex-meia Neto, que tem R$ 8,28 milhões a receber. Logo atrás aparece o ídolo coral Grafite, com R$ 8,08 milhões. Na terceira posição está Everton Santos, com R$ 4,07 milhões, seguido pelo ex-presidente Alírio Moraes, que comandou o Santa Cruz entre 2015 e 2017 e figura como credor de R$ 3,53 milhões, valor vinculado a honorários e repasses de sua gestão. O top 5 é fechado pela Arena Pernambuco Negócios e Investimentos, que tem R$ 3,32 milhões a receber.