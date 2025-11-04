Santa Cruz fecha ciclo de renovações e mira reforços para próxima temporada

Fim das renovações: Santa Cruz se despede de nove atletas e concentra esforços em reforços futuros

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Toty (Rafael Vieira)

O Santa Cruz decidiu colocar um ponto final nas negociações de renovação de contrato e agora concentra esforços na montagem do elenco para a temporada 2026. O Tricolor do Arruda já confirmou a permanência de três jogadores, mas nove atletas não terão seus vínculos prorrogados, incluindo dois titulares absolutos: o lateral-direito Toty e o atacante Geovany Soares.

Entre os jogadores que não seguirão no Arruda estão também o goleiro Moisés, o zagueiro Hiago Campelo, os laterais Yuri Ferraz e Vinícius Silva, o volante Lucas Bessa e os atacantes Adaílson e Pedro Henrique. Além disso, o atacante Thiaguinho foi emprestado pelo ABC - a diretoria tricolor ainda negocia outras saídas do elenco.

Por outro lado, a diretoria coral conseguiu renovar com o zagueiro William Alves, o lateral-direito Israel e o lateral-esquerdo Rodrigues. Além do trio, a Cobra Coral tem 14 jogadores que possuem contrato para a próxima temporada. São eles: Rokenedy e Felipe Alves (goleiros); Eurico e Matheus Vinicius (zagueiros); Nathan (lateral); Pedro Favela, Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e Jonatas Paulista (volantes); Willian Júnior e João Pedro (meias); Renato, Ariel Nahuelpán e Thiago Galhardo (atacantes).

Com o fim das renovações, o foco agora se volta para reforços e possíveis saídas, enquanto a comissão técnica busca montar um elenco competitivo e equilibrado para a temporada 2026. Na próxima temporada, a Cobra Coral terá três competições: Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

