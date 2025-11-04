Santa Cruz abre rodadas de mediação nesta terça-feira (04) com credores

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz inicia nesta terça-feira (4) uma série de rodadas de mediação com seus credores, dentro do processo de Recuperação Judicial do clube, autorizada pela Justiça. Esta é a primeira de quatro datas previstas para o mês de novembro, com encontros programados também para os dias 11, 18 e 25.

As mediações não são obrigatórias, mas o clube convidou os credores a participarem, de forma presencial na sede do Arruda ou virtualmente, em horários das 9h às 12h e das 13h às 17h. A última lista divulgada pelo Tricolor aponta 752 credores, formada em sua maioria por ex-atletas, dirigentes e empresários, mas o número ainda pode sofrer alterações.

O objetivo da campanha é antecipar a liquidação de dívidas pendentes, permitindo ao clube avançar na reestruturação financeira. A Justiça já havia autorizado, em 16 de outubro, a liberação de R$ 7,7 milhões via financiamento DIP (Debtor-in-Possession), um mecanismo que permite empresas em recuperação judicial tomarem capital emprestado para seguir operando. Com o empréstimo da Cobra Coral Participações, o clube consegue liquidar dívidas menores em preparação para a Assembleia Geral de Credores.

SAF Coral

No dia 30 de novembro, será realizada a Assembleia Geral de Sócios (AGE), que avaliará a proposta do grupo de investidores Cobra Coral Participações para adquirir 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Os sócios possuem o direito de veto sobre a proposta.