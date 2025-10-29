Santa Cruz encaminha acerto com novo fornecedor de material esportivo

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz. (Rafael Vieira)

O Santa Cruz está cada vez mais próximo de anunciar o seu novo fornecedor de material esportivo. Após romper o contrato com a Volt, o clube tricolor já tem acerto muito bem encaminhado com a marca Reebok, que fabricará os uniformes da Cobra Coral na próxima temporada.

Em entrevista à Rádio Jornal, o presidente Bruno Rodrigues confirmou o encaminhamento do acerto e revelou restar questões burocráticas para o anúncio oficial da marca estrangeira.

“Não foi assinado ainda. A gente estava em negociação com várias marcas, e essa coisa da Reebok tomou uma proporção muito grande, porque a torcida abraçou isso. Mas a gente está tratando para que isso seja anunciado muito em breve”, disse o presidente coral.

“Está faltando uma questão burocrática. É uma coisa natural em negociação, mas a gente está correndo com isso até para fazer esse lançamento o mais breve possível. E, evidentemente, já jogar o Pernambucano, que vamos jogar dia 11 de janeiro, com o novo fornecedor”, completou.

Expectativa da torcida

Com a possibilidade do acerto com a Reebok, a torcida do Santa Cruz demonstrou entusiasmo com a nova marca de material esportivo e chegou a realizar uma mobilização virtual em postagens da marca nas redes sociais.

Atualmente, a empresa norte-americana é a responsável pelos uniformes do Botafogo no futebol brasileiro e do Unión Española fora do Brasil. No passado, a Reebok também já vestiu São Paulo, Cruzeiro, Internacional, Vasco e Seleção da Argentina.