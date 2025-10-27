De olho na Vitória Cup: confira histórico recente de jogos internacionais do Santa Cruz

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz voltará a viver o clima de um duelo internacional depois de dez anos. A Cobra Coral confirmou presença na Vitória Cup 2026, torneio de pré-temporada que reunirá equipes brasileiras, sul-americanas e europeias, e marcará o reencontro do Tricolor com adversários de fora do país, algo que não acontece desde a Copa Sul-Americana de 2016, quando o clube encarou o Independiente Medellín, da Colômbia.

Naquela ocasião, os corais chegaram até as oitavas de final, mas acabaram eliminados pelo critério do gol fora de casa, regra que hoje já não existe (2x0 na ida, em Medellín, e 3x1 na volta, no Recife).

Entre os duelos recentes diante de equipes de fora do país, o Santa Cruz, em 2015, pela Taça Chico Science, torneio que homenageava o cantor pernambucano, empatou por 1 a 1 com o Zalgiris Vilnius, da Lituânia, no Arruda, mas acabou derrotado nos pênaltis por 11 a 10. O confronto foi o primeiro da equipe naquela temporada, então comandada por Ricardinho, e marcou o início da preparação coral para o calendário.

Dois anos antes, em 2013, o Santa Cruz já havia vencido outro amistoso internacional. Em Maceió, o time pernambucano superou o Nacional da Ilha da Madeira (Portugal) por 2 a 0, no estádio Nelson Feijó. Curiosamente, o clube português foi o local onde Cristiano Ronaldo passou pelas categorias de base, entre 1995 e 1997.

O histórico recente do Tricolor em partidas internacionais é recheado de curiosidades e experiências fora do comum. Em 2004, o Santa disputou três jogos internacionais no Torneio Vinausteel, no Vietnã. Foram derrotas para o Porto (1 a 0) e para a seleção do Vietnã (1 a 0), mas uma goleada convincente sobre a Tailândia (5 a 0). Todos os confrontos ocorreram em um intervalo de apenas cinco dias, em uma das viagens mais inusitadas da história do clube.

O Porto, aliás, também tem um capítulo especial nessa trajetória. Em 1995, os portugueses vieram ao Recife para disputar o Torneio da Amizade, ao lado de Santa Cruz, Sport e Náutico. Com o lendário técnico José Mourinho ainda como assistente técnico na delegação, os Dragões superaram os pernambucanos na final, no Arruda, após vitória nos pênaltis.

Em 2026, o Santa Cruz terá novamente a oportunidade de novos embates internacionais. As partidas do clube coral na Vitória Cup estão previstas para janeiro, contra uma equipe argentina, e junho, diante de um clube espanhol, este durante a pausa do calendário por conta da Copa do Mundo.

Será, portanto, uma chance de ouro para o Santa Cruz voltar a receber um time europeu em solo pernambucano. Além da participação, a Vitória Cup comunicou que é a mais nova patrocinadora do Santa Cruz, em uma parceria que envolve a Cobra Coral Participações S/A, empresa responsável pela constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

A competição, que teve sua primeira edição realizada neste ano, durante a paralisação do Campeonato Brasileiro por conta do Mundial de Clubes, contou com Santos, Cruzeiro, Ferroviária, Banfield e Defensa y Justicia.

Entre os times já confirmados para 2026, além do Tricolor do Arruda, estão o Botafogo-RJ, patrocinador e participante do torneio, o Vélez Sarsfield (Argentina), o Sporting Cristal (Peru), o América de Cali (Colômbia) e o Olímpia (Paraguai).