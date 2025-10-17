Santa Cruz nega especulações sobre retorno de lateral-esquerdo Roberto, ex-CSA
Executivo de futebol desmente especulação sobre lateral-esquerdo Roberto no Santa Cruz
Publicado: 17/10/2025 às 12:59
Roberto, lateral-esquerdo ex-Santa Cruz (Divulgação/Santa Cruz)
O Santa Cruz negou as especulações sobre um possível retorno do lateral-esquerdo Roberto, atualmente sem clube após encerrar contrato com o CSA. Em contato com a reportagem do DP Esportes, o executivo de futebol do clube, Harlei Menezes, afirmou que não houve qualquer procura pelo atleta.
Pelo Santa Cruz, Roberto disputou 27 partidas e marcou três gols entre 2016 e 2017. Além do desempenho em campo, o jogador construiu uma forte identificação com a torcida coral, especialmente por suas manifestações nas redes sociais e provocações ao rival Sport, o que o tornou um nome querido no Arruda.
Números de Roberto nas últimas temporadas:
2025: CSA (18 jogos)
2024: CSA (10 jogos - um gol e três assistências) e Vila Nova (22 jogos - um gol e duas assistências)
2023: Novorizontino (32 jogos e dois gols)
2022: Ituano (38 jogos - um gol e quatro assistências)
2021: Vitória (49 jogos - dois gols e três assistências)
2020: Chapecoense (22 jogos e um gol)
*Dados de estatística fornecidos pelo OGOL