Santa Cruz nega especulações sobre retorno de lateral-esquerdo Roberto, ex-CSA

Roberto, lateral-esquerdo ex-Santa Cruz (Divulgação/Santa Cruz)

O Santa Cruz negou as especulações sobre um possível retorno do lateral-esquerdo Roberto, atualmente sem clube após encerrar contrato com o CSA. Em contato com a reportagem do DP Esportes, o executivo de futebol do clube, Harlei Menezes, afirmou que não houve qualquer procura pelo atleta.

Aos 34 anos, Roberto defendeu o CSA nas duas últimas temporadas. Em 2025, participou de 18 partidas, com sua última atuação registrada em 30 de agosto, contra o Brusque, pela Série C. Vale lembrar que o lateral recebeu interesse do ABC, que surge como possível destino.

Pelo Santa Cruz, Roberto disputou 27 partidas e marcou três gols entre 2016 e 2017. Além do desempenho em campo, o jogador construiu uma forte identificação com a torcida coral, especialmente por suas manifestações nas redes sociais e provocações ao rival Sport, o que o tornou um nome querido no Arruda.

Números de Roberto nas últimas temporadas:

2025: CSA (18 jogos)

2024: CSA (10 jogos - um gol e três assistências) e Vila Nova (22 jogos - um gol e duas assistências)

2023: Novorizontino (32 jogos e dois gols)

2022: Ituano (38 jogos - um gol e quatro assistências)

2021: Vitória (49 jogos - dois gols e três assistências)

2020: Chapecoense (22 jogos e um gol)

*Dados de estatística fornecidos pelo OGOL

