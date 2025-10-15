Pedro Henriques acerta permanência no Santa Cruz; só falta assinar o contrato

Pedro Henriques, CEO do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz está muito próximo de confirmar a permanência de Pedro Henriques em seu quadro diretivo. Com atuação destacada como CEO de transição no processo de implementação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o dirigente tem bases salariais e contratuais acertadas com o clube e aguarda apenas a assinatura do novo vínculo.

"Bases ajustadas. Estou aguardando o envio do contrato", afirmou Pedro Henriques em contato com o

Advogado de formação e com passagem marcante como vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques chegou ao Santa Cruz há cerca de cinco meses para atuar como consultor no processo de transição do clube. Desde então, foi peça-chave nos bastidores da reestruturação administrativa e esportiva do clube, assumindo uma função multifuncional. Na reta final da Série D, inclusive, passou a participar mais diretamente do dia a dia do futebol, aproximando-se do elenco.

Mesmo tendo viajado recentemente a Salvador, o dirigente seguiu trabalhando de forma remota, segundo fontes internas do clube. A expectativa de permanência foi reforçada pelo investidor da SAF tricolor, Iran Barbosa. "Estamos acabando de acertar. Mas está muito claro que o Pedro deve ficar aqui por um bom tempo", afirmou.

Outro nome que deve seguir no futebol coral é o executivo Harlei Menezes. As negociações com o profissional ainda não foram concluídas, mas as conversas têm sido consideradas positivas. Tanto Harlei quanto Pedro já participam ativamente do planejamento da próxima temporada, incluindo movimentações no mercado de transferências e definição de saídas no elenco.