Investidores da SAF do Santa Cruz negocia renovação com Harlei Menezes

Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Situação segue indefinida. O futuro do executivo de futebol Harlei Menezes no Santa Cruz segue em aberto. Responsável pela montagem do elenco que conquistou o acesso à Série C em 2025, o dirigente está em negociação com os investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube para definir sua permanência no Arruda.

Na última semana, representantes da SAF estiveram no Recife e se reuniram com Harlei para discutir os termos de uma possível renovação. Embora o martelo ainda não tenha sido batido, as conversas foram consideradas produtivas e uma nova rodada de reuniões está prevista.

Harlei Menezes assumiu o cargo no fim de 2024 e teve papel importante no planejamento da temporada, sendo peça fundamental na formação do elenco que recolocou o Santa Cruz na Série C do Brasileiro. O trabalho do executivo tem sido bem avaliado internamente, especialmente pelos investidores que passaram a comandar o futebol do clube.

Durante entrevista coletiva, Iran Barbosa, um dos investidores da SAF, destacou a importância do dirigente e reiterou o desejo de manter Harlei Menezes no cargo. "Eu gostaria de trabalhar com a permanência do Harlei. Vou conversar com ele para entender seus planos. Ele está valorizado pelo excelente trabalho que fez, e é um grande profissional, com caráter. Foi uma grata surpresa", afirmou.

A permanência de Harlei, no entanto, dependerá de um alinhamento entre as partes. A expectativa é de que um desfecho seja definido em breve, já que o planejamento para a temporada 2026 já começou.

