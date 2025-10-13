Série C 2026: confira os clubes já garantidos na disputa com o Santa Cruz

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Com três competições na próxima temporada, o Santa Cruz já está projetando o seu calendário para 2026. O Tricolor do Arruda conheceu neste final de semana mais quatro adversários que vão estar na próxima edição da Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 16 das 20 equipes que disputarão a competição já estão confirmadas.

As quatro vagas restantes serão ocupadas pelos rebaixados da Série B 2025, que ainda está em andamento. Atualmente, Botafogo-SP, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu estão na zona da degola, mas a definição só virá nas últimas rodadas da Segundona.

Entre os 16 clubes já garantidos na Série C de 2026, estão representantes de diversas regiões do país, o que promete uma competição marcada por longas viagens e diferentes estilos de jogo. No Nordeste, além do Santa Cruz (PE), estão Botafogo-PB (PB), Confiança (SE), Itabaiana (SE), Floresta (CE) e Maranhão (MA), formando o maior bloco regional da competição. No Sudeste, aparecem Guarani (SP), Ituano (SP) e Inter de Limeira (SP), todos do interior paulista.

Na região Sul, estão Brusque (SC), Figueirense (SC), Barra-SC (SC), Caxias (RS) e Ypiranga-RS (RS), reforçando a força sulista na disputa. O Centro-Oeste é representado pelo Anápolis (GO), enquanto o Sul conta ainda com o Maringá (PR), fechando a lista de clubes já garantidos.

Modelo do campeonato

A fórmula de disputa segue a mesma dos últimos anos. Na primeira fase, os 20 clubes se enfrentam em turno único, ao longo de 19 rodadas. Os oito melhores avançam à segunda fase, onde são divididos em dois quadrangulares com quatro times cada. Os dois primeiros de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2027, enquanto os líderes de cada chave disputam a grande final.

A principal mudança para 2026 está no número de rebaixados: apenas duas equipes caíram para a Série D, diferente das quatro nas edições anteriores.

Veja os times garantidos na Série C 2026:

Anápolis (GO)

Barra-SC (SC)

Botafogo-PB (PB)

Brusque (SC)

Caxias (RS)

Confiança (SE)

Figueirense (SC)

Floresta (CE)

Guarani (SP)

Inter de Limeira (SP)

Itabaiana (SE)

Ituano (SP)

Maranhão (MA)

Maringá (PR)

Santa Cruz (PE)

Ypiranga-RS (RS)