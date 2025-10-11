SAF do Santa Cruz procurou Abel Braga para consultoria, mas acordo não avançou

Abel Braga (Divulgação/Fluminense)

Durante a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, em meio a uma crise de rendimento dentro de campo, os investidores da SAF do Santa Cruz buscaram o ex-treinador Abel Braga para atuar como consultor nos bastidores do clube. A informação foi revelada em entrevista ao Cast Coral por Iran Barbosa e Alexandre Kubitschek, investidores da SAF. Apesar do interesse mútuo, o acerto não foi concretizado por conta de questões pessoais do ex-comandante.

A ideia da diretoria era contar com a experiência e liderança de Abel para amenizar a turbulência no vestiário e contribuir com o desempenho de jogadores como Thiago Galhardo, que viveu seu melhor momento na carreira sob o comando do técnico em sua passagem pelo Internacional.

“A gente contactou o Abel Braga quando o Vinícius Diniz saiu. Um pouquinho antes, por causa da crise no vestiário. A gente achava que ele, como consultor, poderia ajudar a resolver a situação. Ele foi o cara na melhor fase do Galhardo. Era alguém que saberia como fazê-lo render. Mas não foi para frente porque ele tinha questões pessoais, a vida não permitiu”, disse Iran Barbosa.

Segundo Alexandre Kubitschek, um dos investidores da SAF Coral, o Marcos Bittar foi ao Rio de Janeiro para avançar nas conversas com Abel, que demonstrou entusiasmo com a proposta, mas acabou declinando.

“Eu e o Iran estávamos em Recife e pedimos ao Marcus Bittar que fosse ao Rio conversar com o Abel. Já havíamos falado com o filho dele, Fábio Braga, que o representa e é uma excelente pessoa. A conversa foi no sentido de oferecer uma consultoria neste momento de transição da SAF. Mas, por questões familiares, ele achou que não era o momento. Recebeu com entusiasmo, mas preferiu recusar”, afirmou Kubitschek.

Aos 73 anos, Abel Braga é uma das figuras mais vitoriosas do futebol brasileiro. Campeão da Libertadores e do Mundial pelo Internacional, além de títulos nacionais e estaduais por diversos clubes, Abel pendurou a prancheta após conquistar o Campeonato Carioca com o Fluminense, em 2022. Seu último trabalho no futebol foi como diretor técnico do Vasco da Gama, em 2023.

