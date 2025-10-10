diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz

'Tenho certeza que bons dias virão', diz presidente do Santa Cruz após votação da SAF

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, comemora aprovação da SAF no Conselho Deliberativo

Paulo Mota

Publicado: 10/10/2025 às 09:34

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz/ Evelyn Victoria/SCFC

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz ( Evelyn Victoria/SCFC)

Em uma noite considerada histórica para o Santa Cruz, o presidente Bruno Rodrigues celebrou a aprovação da proposta de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) pelo Conselho Deliberativo, nesta quinta-feira (9), no estádio do Arruda. Em um pronuciamento emocionado e repleto de otimismo, o mandatário tricolor destacou a virada de página no momento mais delicado da história recente do clube.

“Nação tricolor, hoje estamos dando um grande passo rumo à implementação da SAF”, afirmou o presidente, logo após o anúncio do resultado da votação, que teve 166 votos favoráveis e apenas sete contrários, entre os 173 conselheiros presentes.

A proposta aprovada foi apresentada pelo grupo Cobra Coral Participações e agora segue para as próximas etapas: convocação da Assembleia Geral de Sócios, ratificação no Conselho e, por fim, aprovação judicial, já que o clube está em processo de Recuperação Judicial.

“Vamos convocar a Assembleia de Sócios, que é o órgão máximo do clube. Também vamos aprovar na AGE, posteriormente, voltará aqui para o Conselho, para ser ratificado”, explicou Bruno, ao detalhar o trâmite estatutário e jurídico necessário para a implementação definitiva da SAF.

O presidente também destacou o que considera um novo ciclo para o Santa Cruz, longe das dificuldades vividas na Série D e com uma visão de futuro promissora. “Tenho certeza que bons dias virão. A gente conseguiu virar essa página de tanta dificuldade que era a Série D. Vamos agora para a Série C e rumo à Série A. Esse é o trabalho”, disse, projetando um caminho de reconstrução e ascensão no futebol nacional.

Bruno Rodrigues reforçou que o projeto da SAF não se resume ao futebol profissional, mas envolve a recuperação estrutural e financeira do clube. “Fortalecimento do nosso patrimônio. Pagar os nossos débitos e ter um futebol à altura do clube. Vamos para essa grande vitória”, concluiu.

Mesmo com a sessão sendo restrita, dezenas de torcedores se reuniram do lado de fora do Arruda, na Rua das Moças, onde comemoraram com cânticos e fogos de artifício a aprovação da SAF — um momento simbólico de esperança para a apaixonada torcida coral. A convocação da Assembleia Geral de Sócios deve ocorrer nos próximos cinco dias, e a reunião deverá ser realizada dentro de um prazo máximo de 45 dias, obrigatoriamente em um domingo.

