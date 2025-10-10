'Tenho certeza que bons dias virão', diz presidente do Santa Cruz após votação da SAF

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz ( Evelyn Victoria/SCFC)

Em uma noite considerada histórica para o Santa Cruz, o presidente Bruno Rodrigues celebrou a aprovação da proposta de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) pelo Conselho Deliberativo, nesta quinta-feira (9), no estádio do Arruda. Em um pronuciamento emocionado e repleto de otimismo, o mandatário tricolor destacou a virada de página no momento mais delicado da história recente do clube.

“Nação tricolor, hoje estamos dando um grande passo rumo à implementação da SAF”, afirmou o presidente, logo após o anúncio do resultado da votação, que teve 166 votos favoráveis e apenas sete contrários, entre os 173 conselheiros presentes.

A proposta aprovada foi apresentada pelo grupo Cobra Coral Participações e agora segue para as próximas etapas: convocação da Assembleia Geral de Sócios, ratificação no Conselho e, por fim, aprovação judicial, já que o clube está em processo de Recuperação Judicial.

“Vamos convocar a Assembleia de Sócios, que é o órgão máximo do clube. Também vamos aprovar na AGE, posteriormente, voltará aqui para o Conselho, para ser ratificado”, explicou Bruno, ao detalhar o trâmite estatutário e jurídico necessário para a implementação definitiva da SAF.

O presidente também destacou o que considera um novo ciclo para o Santa Cruz, longe das dificuldades vividas na Série D e com uma visão de futuro promissora. “Tenho certeza que bons dias virão. A gente conseguiu virar essa página de tanta dificuldade que era a Série D. Vamos agora para a Série C e rumo à Série A. Esse é o trabalho”, disse, projetando um caminho de reconstrução e ascensão no futebol nacional.

Bruno Rodrigues reforçou que o projeto da SAF não se resume ao futebol profissional, mas envolve a recuperação estrutural e financeira do clube. “Fortalecimento do nosso patrimônio. Pagar os nossos débitos e ter um futebol à altura do clube. Vamos para essa grande vitória”, concluiu.

Mesmo com a sessão sendo restrita, dezenas de torcedores se reuniram do lado de fora do Arruda, na Rua das Moças, onde comemoraram com cânticos e fogos de artifício a aprovação da SAF — um momento simbólico de esperança para a apaixonada torcida coral. A convocação da Assembleia Geral de Sócios deve ocorrer nos próximos cinco dias, e a reunião deverá ser realizada dentro de um prazo máximo de 45 dias, obrigatoriamente em um domingo.