Aprovada no Conselho, SAF do Santa Cruz é festejada pela torcida no Arruda
Torcida do Santa Cruz celebra aprovação da SAF no Conselho Deliberativo com festa no Arruda
Publicado: 09/10/2025 às 21:48
Torcida do Santa Cruz na votação da SAF no Conselho Deliberativo (Crysli Viana)
Em uma noite histórica para o Santa Cruz, o Conselho Deliberativo aprovou, nesta quinta-feira (9), o encaminhamento da proposta de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), apresentada pelo grupo Cobra Coral Participações. A proposta prevê um investimento de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos, e agora seguirá para apreciação da Assembleia Geral dos sócios. Mesmo do lado de fora do Arruda, tricolores comemoram aprovação da SAF Coral.
Mesmo com a restrição de acesso, dezenas de torcedores se reuniram na Rua das Moças, ao lado do estádio, onde entoaram cânticos e soltaram fogos em comemoração à aprovação da SAF. A manifestação foi marcada por entusiasmo e esperança na reestruturação do clube.
“É o time do povo. Com amor e paixão. Eu dou minha vida e a SAF é obrigação”, cantavam os tricolores.
MAIS UM PASSO RUMO AO FUTURO DE GLÓRIA! ????????????? pic.twitter.com/pyRUkY0qPW— shitbot coral ???????? (@shitbotcoral) October 9, 2025
Com a aprovação no Conselho, o estatuto do clube determina a convocação da Assembleia Geral em até cinco dias, sendo que a reunião deverá ocorrer em até 45 dias após a convocação, obrigatoriamente em um domingo.
Recuperação judicial ainda impõe desafios
Apesar do avanço interno, a concretização da SAF depende de trâmites na Justiça. O Santa Cruz está em processo de Recuperação Judicial, o que exige a convocação de uma Assembleia de Credores para aprovação dos termos da proposta.