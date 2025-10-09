diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Aprovada no Conselho, SAF do Santa Cruz é festejada pela torcida no Arruda

Torcida do Santa Cruz celebra aprovação da SAF no Conselho Deliberativo com festa no Arruda

Paulo Mota

Publicado: 09/10/2025 às 21:48

Seguir no Google News Seguir

Torcida do Santa Cruz na votação da SAF no Conselho Deliberativo/Crysli Viana

Torcida do Santa Cruz na votação da SAF no Conselho Deliberativo (Crysli Viana)

Em uma noite histórica para o Santa Cruz, o Conselho Deliberativo aprovou, nesta quinta-feira (9), o encaminhamento da proposta de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), apresentada pelo grupo Cobra Coral Participações. A proposta prevê um investimento de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos, e agora seguirá para apreciação da Assembleia Geral dos sócios. Mesmo do lado de fora do Arruda, tricolores comemoram aprovação da SAF Coral.

Veja também:
A votação foi realizada em sessão restrita no estádio do Arruda, com 173 conselheiros presentes. Destes, 166 votaram a favor e apenas sete foram contrários. A princípio, o pleito seria nominal, mas, após sugestão na mesa diretora, os votos foram definidos por amostragem: conselheiros favoráveis permaneceram de pé; os contrários, sentados.

Mesmo com a restrição de acesso, dezenas de torcedores se reuniram na Rua das Moças, ao lado do estádio, onde entoaram cânticos e soltaram fogos em comemoração à aprovação da SAF. A manifestação foi marcada por entusiasmo e esperança na reestruturação do clube.

“É o time do povo. Com amor e paixão. Eu dou minha vida e a SAF é obrigação”, cantavam os tricolores.

Com a aprovação no Conselho, o estatuto do clube determina a convocação da Assembleia Geral em até cinco dias, sendo que a reunião deverá ocorrer em até 45 dias após a convocação, obrigatoriamente em um domingo.

Recuperação judicial ainda impõe desafios

Apesar do avanço interno, a concretização da SAF depende de trâmites na Justiça. O Santa Cruz está em processo de Recuperação Judicial, o que exige a convocação de uma Assembleia de Credores para aprovação dos termos da proposta.

arruda , Conselho Deliberativo , festa , investidores , SAF , Santa Cruz , torcedores , torcida , Tricolores
Mais de Santa Cruz

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP