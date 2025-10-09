Aprovada no Conselho, SAF do Santa Cruz é festejada pela torcida no Arruda

Torcida do Santa Cruz celebra aprovação da SAF no Conselho Deliberativo com festa no Arruda

Torcida do Santa Cruz na votação da SAF no Conselho Deliberativo (Crysli Viana)

Em uma noite histórica para o Santa Cruz, o Conselho Deliberativo aprovou, nesta quinta-feira (9), o encaminhamento da proposta de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), apresentada pelo grupo Cobra Coral Participações. A proposta prevê um investimento de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos, e agora seguirá para apreciação da Assembleia Geral dos sócios. Mesmo do lado de fora do Arruda, tricolores comemoram aprovação da SAF Coral.

A votação foi realizada em sessão restrita no estádio do Arruda, com 173 conselheiros presentes. Destes, 166 votaram a favor e apenas sete foram contrários. A princípio, o pleito seria nominal, mas, após sugestão na mesa diretora, os votos foram definidos por amostragem: conselheiros favoráveis permaneceram de pé; os contrários, sentados.

Mesmo com a restrição de acesso, dezenas de torcedores se reuniram na Rua das Moças, ao lado do estádio, onde entoaram cânticos e soltaram fogos em comemoração à aprovação da SAF. A manifestação foi marcada por entusiasmo e esperança na reestruturação do clube.

“É o time do povo. Com amor e paixão. Eu dou minha vida e a SAF é obrigação”, cantavam os tricolores.

MAIS UM PASSO RUMO AO FUTURO DE GLÓRIA! ????????????? pic.twitter.com/pyRUkY0qPW — shitbot coral ???????? (@shitbotcoral) October 9, 2025

Com a aprovação no Conselho, o estatuto do clube determina a convocação da Assembleia Geral em até cinco dias, sendo que a reunião deverá ocorrer em até 45 dias após a convocação, obrigatoriamente em um domingo.

Recuperação judicial ainda impõe desafios

Apesar do avanço interno, a concretização da SAF depende de trâmites na Justiça. O Santa Cruz está em processo de Recuperação Judicial, o que exige a convocação de uma Assembleia de Credores para aprovação dos termos da proposta.