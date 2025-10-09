Investidor celebra aprovação da SAF no Conselho Deliberativo do Santa Cruz: 'O primeiro passo foi dado'

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

Após a aprovação da proposta de SAF do grupo Cobra Coral Participações para o encaminhamento da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz, o investidor Iran Barbosa expressou nas redes sociais sua alegria e otimismo com o avanço do projeto. Em votação realizada nesta quinta-feira (9), no estádio do Arruda, o Conselho Deliberativo do clube aprovou a proposta que prevê um investimento de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos.

Obrigado a todos os conselheiros do Santa Cruz que fizeram essa aprovação possível! Não há palavras que vão refletir a alegria (e o alívio) desse momento. O primeiro passo foi dado! Agora tá na mão dos sócios! Vamos pra essa AGE mais fortes e determinados que nunca!

A declaração demonstra a confiança do investidor no futuro do clube, após o apoio massivo dos conselheiros — 166 votaram a favor e apenas sete contra — que marcou a sessão no estádio do Arruda. Apesar do acesso restrito e da votação realizada por amostragem, o entusiasmo da torcida que acompanhou o resultado do lado de fora reforçou a expectativa por um novo ciclo para o Tricolor do Arruda.

Com a aprovação no Conselho Deliberativo, o Santa Cruz segue agora para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), quando os sócios do clube decidirão sobre a implementação da SAF. De acordo com o estatuto do clube, a Assembleia Geral deve ser convocada em até cinco dias após a aprovação no Conselho e precisa acontecer em até 45 dias após a convocação oficial, obrigatoriamente em um domingo.