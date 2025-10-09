Trâmites! SAF do Santa Cruz só deve ser oficializada em abril, projeta investidor

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

A tão aguardada transição do Santa Cruz para o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ainda levará alguns meses para ser concluída. Em entrevista ao podcast Cast Coral, o investidor Iran Barbosa, afirmou que o controle pleno da nova estrutura só deve ocorrer a partir de abril de 2026, caso todos os prazos sejam cumpridos sem atrasos.

A votação da proposta vinculante do Conselho Deliberativo será nesta quinta-feira (9), mas ainda há diversas etapas institucionais e judiciais pendentes. A próxima fase será a realização de uma Assembleia Geral de Sócios, que, segundo o estatuto do clube, só pode acontecer após 45 dias da convocação oficial — que, por norma, deve ser feita em um domingo.

Além disso, há entraves relacionados ao processo de Recuperação Judicial do Santa Cruz, que exigem a convocação de uma Assembleia de Credores, o que pode estender ainda mais o calendário. “Esses pareceres [Patrimonial e Fiscal] são meramente opinativos. Eles só têm o peso de passar uma opinião aos conselheiros. O único risco que causam é externo, de mostrar que o clube não está unido no propósito de criar essa SAF”, explicou o investidor Iran Barbosa.

Enquanto o processo não é finalizado, o investidor reforça que a atuação da SAF se limita a um papel de apoio à atual gestão, que segue sob o comando do presidente Bruno Rodrigues. Ainda segundo Iran Barbosa, a falta de reconhecimento oficial do Santa Cruz como SAF tem impacto direto no mercado da bola. “Ninguém liga para a gente para oferecer jogador. Isso é um sintoma de que o mercado ainda não nos enxerga como uma SAF consolidada”, afirmou.

Apesar dos desafios, a expectativa dos investidores é de que os prazos caminhem dentro da normalidade — considerando inclusive os recessos judiciais de fim de ano e carnaval — e que, a partir de abril, a SAF assuma integralmente a gestão do futebol coral.

