Investidor minimiza resistência à SAF no Conselho do Santa Cruz: 'Surpreso por ser tão pequena'

Recife, PE, 10/09/2025 - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF.

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz recebeu na última terça-feira (7), no estádio do Arruda, a tão aguardada apresentação oficial da proposta de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O encontro contou com a presença dos investidores responsáveis pelo projeto, que detalharam a estrutura e os objetivos da iniciativa. Apesar das controvérsias que marcaram as discussões sobre a SAF nos últimos meses, em entrevista ao Cast Coral, o investidor Iran Barbosa, destacou que a resistência encontrada durante o encontro foi menor do que o esperado.

“É óbvio que houve uma pequena resistência ali dentro. Eu fiquei até surpreso dela ser tão pequena, porque ela realmente tem sido barulhenta nos últimos meses. Mas foi muito bom, muita gente com muita dúvida legítima, que eu acho que a gente conseguiu resolver. E estou bem empolgado”, explicou o empresário.

Iran Barbosa avaliou de forma positiva a reunião com os conselheiros. Para o investidor, o momento foi importante para esclarecer dúvidas e apresentar o perfil e a experiência do grupo, especializado em reestruturação de empresas em situação crítica.

“A apresentação do projeto acho que foi uma noite muito boa, muito proveitosa. Deu oportunidade para a gente poder se apresentar aos conselheiros finalmente. Mostrar quem nós somos, a nossa estrutura e a nossa especialidade. Eles tiveram a oportunidade de ver a nossa experiência, em chamados ativos estressados, em empresas em dificuldade e como isso contribui para o futuro do Santa Cruz de uma forma muito positiva”, afirmou.

O investidor da SAF também comentou a complexidade do processo de construção da proposta, que passou por diversas alterações ao longo de quase um ano de negociações. “Foram 11 meses muito complexos, com cinco alterações contratuais. Uma proposta que evoluiu demais desde a primeira versão vinculante. Tenho certeza de que, se a gente continuasse discutindo por mais um ano, ela mudaria mais dez vezes. Porque não tem como você chegar numa proposta final que agrade 100% do conselho. Mas acredito que chegamos a uma proposta muito madura, que garante o futuro do Santa Cruz com segurança e em garantias muito sólidas”, concluiu.

A proposta será votada no Conselho Deliberativo nesta quinta-feira (09), às 19h, na sede do clube. Vale lembrar, que o Conselho Deliberativo não tem poder de veto sobre a proposta. A reunião tem caráter recomendativo, funcionando como um termômetro interno para medir o apoio institucional à operação. Se o parecer for aprovado, o Tricolor do Arruda terá até cinco dias para convocar uma Assembleia Geral de Sócios. A assembleia deve ser realizada em até 45 dias após a convocação, e caberá exclusivamente aos sócios aprovar ou vetar a proposta em definitivo.

