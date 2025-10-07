Harlei Menezes ainda não foi procurado por investidores da SAF do Santa Cruz

Executivo de futebol aguarda definição e ainda não foi procurado por investidores da SAF do Santa Cruz

Executivo do Santa Cruz, Harlei Menezes (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

Apesar dos elogios públicos feitos por um dos investidores da SAF Coral, o executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, afirmou que ainda não foi procurado oficialmente para discutir sua permanência no clube em 2026. Ao lado do CEO de transição, Pedro Henriques, que também segue com futuro incerto para a próxima temporada.

Em contato com a reportagem do, Harlei Menezes confirmou que segue aguardando um posicionamento dos responsáveis pela SAF e que, até o momento, não houve qualquer conversa sobre a continuidade de trabalho.“Não fui procurado ainda. Estou aguardando uma definição”, afirmou o executivo.

Durante entrevista coletiva, Iran Barbosa, um dos investidores da SAF do Santa Cruz, fez questão de exaltar o trabalho de Harlei, destacando o papel fundamental do dirigente na montagem do elenco que garantiu o acesso. Ele afirmou que tem interesse na permanência do profissional, mas ressaltou que a continuidade depende de alinhamento entre as partes.

“Eu gostaria de trabalhar com a permanência do Harlei. Vou conversar com ele para entender seus planos. Ele está valorizado pelo excelente trabalho que fez, e é um grande profissional, com caráter. Foi uma grata surpresa”, declarou.

Harlei Menezes chegou ao Santa Cruz no final do ano passado e assumiu o desafio de montar um elenco competitivo. Com planejamento eficiente e decisões pontuais no mercado, conseguiu conquistar o principal objetivo do clube o acesso — feito que foi reconhecido pela gestão da SAF Coral.

A indefinição, porém, gera expectativa. A transição para o modelo de clube-empresa ainda está em andamento, e os investidores trabalham na formatação da nova estrutura do departamento de futebol. O futuro de Harlei, portanto, dependerá não apenas do interesse da SAF, mas também das condições oferecidas e das possíveis propostas que o executivo possa receber de outras equipes.

