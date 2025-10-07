Investidor da SAF do Santa Cruz rebate ressalvas da Comissão Patrimonial com indireta

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

Às vésperas da apresentação oficial da proposta ao Conselho Deliberativo do Santa Cruz, o investidor Iran Barbosa, principal nome por trás da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, respondeu com uma indireta às ressalvas feitas pela Comissão Patrimonial. Em publicação no “X” (antigo Twitter), Barbosa afirmou: “Tem carrapato que se acha no direito de ser maior que a vaca”, evidenciando seu incômodo com as críticas internas.

A Comissão Patrimonial do Santa Cruz encaminhou ao Conselho Deliberativo um parecer detalhado sobre a oferta vinculante para a venda da SAF. O documento, que contém 31 páginas, é favorável à continuidade das negociações, mas condiciona o avanço às recomendações feitas pelos membros da comissão, liderada pelo presidente Adriano Lucena.

Dividido em três eixos principais — jurídico contratual, econômico-financeiro e institucional cultural — o parecer identifica riscos em cada área e sugere medidas para solucionar, garantindo maior segurança ao clube durante o processo de transição.

A primeira reunião para a apresentação da proposta vinculante da Cobra Coral Participações está marcada para essa terça-feira (08). O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e representantes do grupo de investidores estarão presentes para discutir os detalhes do acordo, que prevê a geração de R$ 1 bilhão em até 15 anos para o clube.

Enquanto isso, o clima segue tenso entre as partes, refletindo as disputas internas e a resistência de setores do clube que questionam os termos da negociação.

